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Серверы популярной игры закроют спустя 11 лет

Burnout Paradise не будет доступна для мультиплеера с 1 августа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
Burnout Paradise вышла в 2008 году и вскоре будет закрыта для сетевой игры
Burnout Paradise вышла в 2008 году и вскоре будет закрыта для сетевой игры
Фото: Игромания

Популярная видеоигра Burnout Paradise вскоре не будет доступна для игры по онлайну. Об этом с прискорбием сообщает студия Criterion Games.

Серверы популярной аркадной гонки будут отключены 1 августа 2019 года, которые повлияют на версии для PlayStation 3 и Xbox 360 – игроки этих платформ не смогут участвовать в сетевых заездах, однако все функции одиночной игры им будут по-прежнему доступны.

Burnout Paradise вышла в 2008 году на PlayStation 3 и Xbox 360, а годом спустя появилась на компьютерах. Игра получила высокие оценки игроков и прессы. В 2018 году видеоигра была переиздана в виде издания Burnout Paradise Remastered с частотой кадров 60 fps и разрешении 4К для игровых приставок нового поколения Xbox One и PlayStation 4 – их серверы затронуты не будут.

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Напомним, что ранее в сети стало известно об активной разработке GTA 6 для PlayStation 5 – об этом случайно проговорился бывший дизайнер студии Rockstar Games. Также Sony рассекретила PlayStation 5 с ее подробными техническими характеристиками.

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Источник: Игромания
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