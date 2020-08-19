Сервис Google Maps преобразился и стал удобнее для пешеходов

Новые Google Maps доступны для 220 стран по всему миру и предоставляют даже подробные виды пешеходных зон

Google анонсировал крупное обновление для картографического сервиса Google Maps, в котором видно каждый метр Земли из космоса. Изменения коснулись в основном визуальной составляющей, добавившие больше красок и детализации, чтобы лучше выделять естественные особенности местности. Изменения используют алгоритмическую технику цветового картирования, использующая спутниковые снимки высокой четкости и превращает их в то, что, по словам Google, является "всеобъемлющей, яркой картой области в глобальном масштабе", сообщает MacRumors.

Обновленный веб-сервис Google Maps и одноименное приложение позволит лучше рассмотреть природные особенности местности, облегчая просмотр пляжей, озер, рек, океанов, растительности и даже горных вершин. Цветовая карта работает с использованием компьютерного зрения для определения природных объектов на спутниковых снимках, которые затем анализируются и им присваиваются различные цвета.

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По данным Google, новый дизайн "Карт" доступен во всех 220 странах и территориях, которые поддерживает приложение, и в ближайшем будущем также появятся более подробные виды дорог для пешеходов. Карты Google предоставят точные формы и ширину дорог, а также расположение тротуаров, пешеходных переходов и островков. Подробные карты улиц появятся в Лондоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско в ближайшие месяцы, а позже они охватят и другие города.

Новый Google Maps Фото: Macrumors Новый Google Maps Фото: Macrumors Новый Google Maps Фото: Macrumors 1/3

Напомним, что ранее Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51. Также ранее Google развеял миф о плоской Земле.

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