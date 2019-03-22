Google Stadia оказалась мощнее игровых приставок

По словам Google, мощность Stadia намного больше Xbox One X и PlayStation 4 Pro вместе взятых

Производительность Stadia примерно равна уровню RTX 2080 Фото: 9to5google

Днями Google представила игровой сервис Stadia, представляющий собой облачный гейминг для конкуренции на рынке игровых платформ. Учитывая масштаб архитектуры Google, она может дать компании огромное преимущество на игровом рынке и обеспечить большую привлекательность геймеров, особенно, если поисковый гигант установит лояльный ценник. У игроков возникло масса вопросов к сервису, и один из них гласит – насколько Stadia мощная?

В ходе презентации компания говорила о преимуществах использования своих центров обработки данных для масштабирования производительности, значительно превышающей производительность традиционных консолей. Google утверждает, что Stadia намного более мощная, нежели современные Xbox One X и PlayStation 4 Pro вместе взятые. Приведены даже цифры – на 75% мощнее.

Производительность Stadia в сравнении с игровыми приставками

Stadia использует специально созданные серверы для запуска игр. Google сейчас активно сотрудничает с AMD, чтобы каждый сервер содержал процессор x86 AMD с тактовой частотой 2,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и пользовательский графический процессор AMD с производительностью 10,7 терафлопс. Google открыто сравнила Stadia с Xbox One X и PS4 Pro, которые работают с 6 терафлопсами и 4,2 терафлопсами соответственно.

Правда, Google не упомянула игровые компьютеры, топовая конфигурация который сейчас на голову превосходит любую игровую приставку. Более того, показатель терафлопс в случае с игровыми приставками показывает суммарную мощность процессора и графического ускорителя.

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Если взять самую популярную игровую видеокарту Nvidia GTX 1060 6GB стоимостью в 7000 гривен, то только она выдаст уже 4,4 терафлопса, что превосходит суммарную мощность PS4 Pro. Взяв видеокарту помощнее, например, GTX 1080 Ti, то ее показатель составит 9 терафлопс, а топовая RTX 2080 выдает уже 10,1 терафлопс. И это без учета процессора.

Это означает, что производительность Stadia примерно равна уровню RTX 2080. Что касается AMD, производительность Stadia примерно равна RX Vega 56 на бумаге, хотя на практике GeForce оказывается намного быстрее в видеоиграх.

Будущее Google Stadia будет зависеть от ценника. Если сервис будет стоит около 20 долларов в месяц с большой библиотекой высокобюджетных видеоигр и низким Input Lag, то есть платформа в принципе сможет составить конкуренцию игровым платформам. На момент старта сервиса, который намечен на конец 2019 года, Google обещает геймплей со скоростью 4K и скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой HDR.

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