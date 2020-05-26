Сети 5G подошли к границе Украины

Скорость загрузки данных на смартфон составляет в среднем 300 Мбит/с, скорость выгрузки данных в интернет — 150 Мбит/c

Провайдер А1 в соседней Беларуси объявил о первом полноценном запуске мобильных сетей 5G на территории своей страны. Правда, первое время она будет работать в тестовом режиме и обладает крайне ограниченным радиусом действия – 5G-сеть доступна лишь в нескольких местах в Минске.

Тестовая 5G-сеть А1 создана на базе автономной архитектуры — SA (Standalone), не требующей привязки к инфраструктуре сетей 4G/LTE. Подобное решение позволяет обеспечить более надежный и стабильный сигнал с минимальной задержкой и на полной скорости. Проект по развертыванию сети А1 осуществил в партнерстве с компанией ZTE.

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В тестовой сети уже совершили первый звонок. Для этого использовали смартфон на китайской платформе MediaTek Dimensity 1000, но конкретная модель не уточняется. Первый звонок в сети 5G стал возможен благодаря технологии VoNR (Voice over New Radio). Она обеспечивает голосовые звонки и видеовызовы в Standalone- сетях 5G (то есть имеющих автономную архитектуру и не являющихся надстройкой к уже существующим сетям предыдущего поколения).

Новая технология позволяет обеспечить мгновенное соединение с собеседником и бесшовный переход абонента из сети 5G в сеть 4G во время разговора. Кроме того, благодаря VoNR высокоскоростным мобильным интернетом 5G можно пользоваться даже во время звонка.

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В результате тестовый запуск 5G показал увеличение емкости сети и скорости передачи данных более чем в 10 раз по сравнению с действующими 3G/4G-сетями оператора. Скорость сети максимально "разогнали" до 1,1 Гбит/c. В режиме стандартного тестирования при наличии нескольких терминалов (принимающих устройств) скорость загрузки данных на смартфон составляет в среднем 300 Мбит/с, скорость выгрузки данных в интернет — 150 Мбит/c. При этом скорость отклика сети варьируется в пределах всего 10–15 миллисекунд.

Напомним, что не успели 5G-сети развернуться в полную мощности, как сеть 6G показала немыслимую скорость интернета. Однако ученые предостерегают общественность в распространении связи пятого поколения, поскольку 5G ударит по климату и погода станет непредсказуемой.

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