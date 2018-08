Школьница взломала сайт и сфальсифицировала результаты выборов

В результате взлома юный хакер в 3 раза увеличил количество голосов на сайте в пользу своего кандидата.

11-летней девочке удалось взломать сайт государственного секретаря Флориды и изменить опубликованные результаты выборов. Школьнице удалось это сделать всего за 10 минут. В результате взлома юный хакер в 3 раза увеличил количество голосов на сайте в пользу своего кандидата.

Эксперты подтвердили, что взлом был настоящим, но проделан лишь на копии государственного сайта в рамках 26-й конференции хакеров DEFCON. На конференции хакеры могли опробовать свои силы на машинах для голосования, считывателях смарт-карт, табуляторах и других системах, применяемых в выборном процессе в США.

В рамках мероприятия DEFCON для детей была создана отдельная комната, где они могли проявить свои навыки. Сайт для голосования взломали лишь двое ребят. Мальчику одногодке удалось проделать те же действия, но за 15 минут.

Конференция DEFCON при помощи участников позволяет обнаруживать новые уязвимости в машинах для голосования и одном электронном реестре избирателей. Выявленные проблемы позволяют разработчикам оперативно устранять их и поддерживать безопасность систем.

At @defcon hacking conference and just learned how easy it is to physically gain admin access on a voting machine that is used in 18 states. Requires no tools and takes under 2 minutes. I’m concerned for our upcoming elections. pic.twitter.com/Kl9erBsrtl