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Школьник помог NASA открыть новую планету

На третий день стажировки в NASA американский школьник Волф Цукер открыл экзопланету TOI 1338 b

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:10
Экзопланета получила название TOI 1338 b
Экзопланета получила название TOI 1338 b
Фото: NASA

Американский школьник оказался сообразительнее многих ученых из NASA, доказав своим примером, что молодое поколение уже может совершать серьезные прорывы в науке. 17-летний Волф Цукер из Нью-Йоркского городка Скарсдейл был приглашен в космическое агентство в качестве стажера. И уже на третий день своего пребывания в NASA парень смог открыть экзопланету, сообщает CNBC.

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Цукер стажировался в Центре космических полетов Годдарда в Мэриленде летом 2019 года. В его обязанности входило наблюдать за яркостью звезд в телескоп TESS и изучать собранные волонтерами данные о возможных двойных затмениях в системах, где две звезды вращаются друг вокруг друга.

Волф Цукер
Волф Цукер
Фото: The Daily Mail

На третий день аналитической работы школьник вдруг обнаружил звездное затмение – верный признак наличия экзопланеты, которая проходя по диску звезды немного уменьшает ее светимость. О своих догадках он обратился к сотруднику NASA, который решил проверить гипотезу Цукера.

Позднее находка была подтверждена и 6 января экзопланета была представлена научному сообществу. На основании своего научного открытия подросток даже написал статью в научный журнал, соавторами которой даже стали ученые из Центра Годдарда, университетов Сан-Диего, Чикаго и других.

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Экзопланета получила название TOI 1338 b. Она примерно в 6,9 раз больше Земли и находится в созвездии Живописца, на расстоянии в 1300 световых лет. TOI 1338 b вращается вокруг двух звезд, одна из которых на 10% больше Солнца, а другая — более холодная и тусклая, составляет треть от него.

Напомним, что ранее телескоп Хаббл открыл суперлегкие планеты из сахарной ваты. А недавно был открыт Супер-Нептун у "соседа" Солнца.

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Источник: NASA
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