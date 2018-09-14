Ученому вручили премию за определение мухи в бокале вина по запаху

В США прошло вручение Шнобелевской премии за самые сомнительные достижения в науке

Шнобелевская премия 2018. Фото: euroradio.fm

В Гарвардском университете прошла 28-я церемония вручения Шнобелевской премии, которой награждаются ученые за самые сомнительные достижения в науке.

Удаление камней из почек можно провести весело и с пользой Фото: American Osteopathic Association

Шнобелевскую премию 2018 в области медицины получили Дэвид Уортингер и Марк Митчелл из Мичиганского университета. Они предложили "веселый" способ избавляться от камней в почках на американских горках. Опытным путем было доказано, что, покатавшись на аттракционах в Диснейленде можно избавиться от мучительных конкрементов. За время эксперимента ученые таким образом извлекли 174 камня – весело и с пользой. Причем на других американских горках такого эффекта добиться не получилось.

Человек может почувствовать запах мухи в бокале с вином Фото: Delfi

Ученые из Шведской академии сельскохозяйственных наук экспериментально доказали, что человек на вкус способен определить вино, в котором побывала муха. Открытие доказало, что люди могут различить феромоны самки дрозофилы даже в минимальной концентрации.

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Орегонские медики получили премию за достижения в области репродуктивных технологий. Их открытие доказало, что эректильную дисфункцию можно диагностировать при помощи марок. Склеенные в полоску почтовые марки нужно обернуть перед сном вокруг пениса: если утром кольцо из марок не разорвется, то мужчина с 95% точностью страдает импотенцией. Если разорвано, то у эректильная дисфункция пациента имеет психологическую природу.

Японский медик Акира Хориучи демонстрирует новый способ колоноскопии Фото: Surfingbird

Японский медик Акира Хориучи получил отдельную премию за успехи в колоноскопии – осмотр поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа. Это оказалось просто: пациент должен сесть на стул перед монитором, в правой руке зажать пульт эндоскопа, а левой попытаться вставить его себе в анальное отверстие. Попытки повторять до достижения полного успеха.

Премию Шнобеля в области питания также получили ученые, которые выяснили, что каннибалы получают со своей пищей гораздо меньше калорий, чем те, кто употребляет в пищу традиционные виды мяса.

Шнобелевская Премия Фото: Neudoff.net

Шнобелевскую премию вручают с 1991 года. Она учреждена одним из основателей журнала "Анналы невероятных исследований" Марком Абрамсом. Награду присуждают за исследования, которые "сначала заставляют людей смеяться, а потом задуматься".

Напомним, что ранее ученые впервые обнаружили искусственные внеземные сигналы, которых зафиксировали уже в количестве 72. А для ученых-медиков создали пугающе реалистичного робота-ребенка для опытов.