Штурм Зоны 51: люди готовятся увидеть инопланетян

К воротам секретной Зоне 51 подъехало около 75 человек и готовятся штурмовать

"Штурм" Зоны 51 проходит под лозунгом: "Они не смогут остановить всех нас" Фото: CBS News

В пятницу у ворот некогда секретной военной Зоны 51, расположенной в штате Невада, собралось около 75 человек, которые, якобы, готовятся штурмовать режимный объект. Изначально все начиналось, как невинная шутка в интернете, когда пользователь Facebook Мэтью Робертс 27 июля объявил о намерении штурмовать Зону 51, чтобы узнать, есть ли там инопланетяне. Идею поддержало более 2 миллионов человек, многие начали всерьез готовится и даже назначили дату "атаки" на 20 сентября. Штурм должен был пройти под лозунгом: "Они не смогут остановить всех нас".

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В преддверие штурма Зоны 51 в городах Рэйчел и Хико, близко расположенных к военному объекту, прошел фестиваль. По оценкам шерифа округа Линкольн, Керри Ли, в четверг вечером около 1500 человек устроили праздник, приуроченный к возможному набегу на военную базу. Однако в действительности совершить такую авантюру решилось чуть более 150 человек.

Предупредительная табличка об опасности приближения к Зоне 51 Фото: Unsplash

В пятницу в 3:00 утра после поездки по пересеченной пустынной местности к воротам секретной военной базы подъехало около 75 человек. Военные заблаговременно предупредили любопытную публику о том, что проникновение на режимный объект "чревато последствиями" – будет открыт огонь на поражение за малейшую попытку вторжения. Полиция внимательно наблюдала за присутствующими, однако никаких действий не принимала, так как по закону находиться вблизи заграждения не запрещается.

"Территория до заграждения свободна. Им разрешено подходить к воротам, если они не пересекают запретную границу", – объясняет сказал шериф Керри Ли.

У ворот Зоны 51 собрались около 75 человек Фото: CNN

В руках у некоторых активистов были обнаружены таблички с призывом отпустить арестованных соратников. Речь идет о событии, случившемся за пару дней до штурма, когда были задержаны двое видеоблогеров из Нидерландов: 20-летний Тиса Гранзьєр и 21-летний Говет Чарльз Вильгельм Якоб Снип, проникшие на территорию Невадского испытательного полигона. Как сообщает CNN, парни штурмовать Зону не собирались, а хотели "просто посмотреть". За незаконное проникновение на военную базу ребятам грозит штраф.

Координатор оригинального события "Storm Area 51" Мэтью Робертс заявил, что страница группы была удалена Facebook, потому что она "противоречила стандартам сообщества", сообщает CNET. До того, как его убрали, 2 миллиона человек заявили, что заинтересованы в участии в мероприятии и Робертс не хотел их подводить.

Социолог университета штата Невада Майкл Ян Борер, который также занимается исследованиями поп-культуры и паранормальных явлений, назвал интернет-шутку, "идеальным сочетанием интереса к инопланетянам, правительственным заговорам и желанием узнать, "что мы не знаем".

Есть ли в Зоне 51 инопланетяне и летающие тарелки?

Тайна, окружающая Зону 51, помогла разжечь многие теории заговора. Самой известной является утверждение о том, что на этой военной базе находится космический корабль и тела его пилотов-пришельцев после крушения в Розуэлле, штат Нью-Мексико, в 1947 году. Правительство США заявляет, что никаких инопланетян не было, а разбившийся корабль был метеозондом.

Зона 51 Фото: CNN

Вторую волну интереса к объекту подогрел Боб Лазар, заявивший в интервью на американском телевидении 1989 году, что он физик, работавший в Зоне 51. Лазар утверждал, что работал над изучением технологий инопланетян и лично видел их летающие тарелки, которые люди видят в небе как НЛО, а также читал правительственные документы, описывающие причастность инопланетян к жизни на Земле.

Факт того, что власти скрывают от общественности правду, породил множество конспирологических теорий. Особенный интерес подогревал сам статус секретной военной базы. Зона 51 стала частью современной поп-культуры. Скрываемый факт существования инопланетян на Земле даже стал основой для сериала "Секретные материалы", в котором не раз упоминалась эта военная база.

Один из секретных самолетов Зоны 51 – Lockheed SR-71 Black Bird Фото: Unsplash

В 2013 году правительство США убрало гриф секретности с Зоны 51 и даже рассекретило часть информации о ее деятельности. К разочарованию конспирологов, никаких инопланетян там не оказалось, а сама база была просто испытательным полигоном для новых образцов военных самолетов-шпионов. С ее длинной взлетной полосы взлетали такие летательные аппараты, как Lockheed U-2, Lockheed SR-71 и Lockheed F-117 Nighthawk – все они давно сняты с вооружения.

Напомним, что ранее военным запретили смеяться над НЛО. Также ранее военные летчики признались о встречах с НЛО.

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