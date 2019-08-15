Сигналы из космоса: астрономы поймали 8 таинственных посланий

Кто или что посылает нам послания — природа сигналов по-прежнему остается загадкой для ученых

CHIME - телескоп, который пойма загадочные сигналы из далекого космоса Фото: Global Science

Астрономы при помощи телескопа CHIME объявили о поимке восьми таинственных сигналов из космоса. До сегодняшнего дня было известно только двух таких сигналах, которые представляют собой "быстрые радиовсплески", природа которых по-прежнему остается загадкой для ученых.

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Быстрые радиовсплески (FRB) — это короткие загадочные радиоимпульсы, детектируемые радиотелескопами. Сейчас ученые пытаются понять, откуда исходят сигналы, и кто или что их посылает.

Согласно существующим предположениям, источником таких сигналов могут быть молодые магнетары — плотные звездные ядра, обладающие очень сильными магнитными полями. Возможно, что одиночные и повторяющиеся FRB исходят из в принципе схожих сред, при этом может быть, что два типа FRB вызываются разными событиями — повторяющимся и одиночным.

Одним из источником сигналов могут быть магнетары – нейтронные звезды с мощнейшим манитным полем Фото: Global Science

Исследователи, открывшие восемь новых повторяющихся FRB, отмечают, что данные сигналы длились в среднем дольше, чем одиночные. Если данная тенденция будет подтверждена, это может быть свидетельством тому, что разные события вызывают разные типы FRB, так как длительность всплеска, согласно ученым, отражает его производящий механизм.

Ранее ученые смогли установить источник одного из повторяющихся FRB — FRB 121102. Затем выяснилось, что он прибыл из очень намагниченной среды, что может подтвердить гипотезу о магнетарах. Один из новооткрытых сигналов, который специалисты смогли подробно изучить, — FRB 180916 — также прошел через магнитное поле, однако оно было намного слабее, чем в случае с FRB 121102, это указывает на то, что не все повторяющиеся FRB исходят из экстремальной среды.

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Новое исследование увеличило количество известных повторяющихся FRB до 10. При этом, как указывает Science, другой телескоп — ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) — недавно нашел еще один такой сигнал, так что их количество составит уже 11. Ученым еще предстоит опубликовать результаты этой работы.

Работа, посвященная новому исследованию, принята к публикации в журнале The Astrophysical Journal; ее препринт доступен на сайте arXiv.

Напомним, что ранее астрономы обнаружили странные вспышки в центре нашей Галактики. А недавно обнаруженный загадочный "сбой" мертвой звезды не поддается объяснению.

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