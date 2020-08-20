Синие "экраны смерти" испугали пользователей после обновления Windows 10
Патчи KB4565351 и KB4566782 вызывают сбои Blue Screen of Death и проблемы со звуком
Свежее обновление безопасности для Windows 10 за август 2020 года в очередной раз принесло проблемы пользователям компьютеров и ноутбуков. Форумы Microsoft пестрят гневными сообщениями о том, что люди сталкиваются с Blue Screen of Death ("Синими экранами смерти", сокращенно BSOD) и другими сбоями в работе системы.
Системные проблемы и ошибки стали обычным явлением с обновлениями Windows 10 за последние три года. Не успела Microsoft исправиться с провальным выходом печально известного майского обновления May Update 2020, которое было даже запрещено устанавливать из-за обилия ошибок, как пришла новая беда. Очередные проблемы вызывают патчи KB4565351 и KB4566782.
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Как сообщает Windows Latest, пользователи сталкиваются с затруднениями с установкой этих обновлений. Часто может отображаться распространенный код ошибки 0x800f081f – обычно это связано с отсутствующими файлами в папке WinSXS.
"При использовании "Центра обновления Windows" патч загружается, устанавливается медленно до примерно 44%, затем переходит к установке 100%, затем выдает следующее предупреждение: "При установке обновлений возникли некоторые проблемы" и демонстрируется код ошибки 0x800f081f", – сообщает один из пострадавших пользователей на Reddit.
Дальше больше. Если пользователям удалось каким-то образом успешно обновиться и патчи KB4565351 и KB4566782 установились, начинаются новые неприятности. Владельцы компьютеров обнаруживают, что во время загрузки операционной системы вываливается злополучный "Синий экран смерти", который заставляет компьютер перезагружаться, а само его появление не на шутку пугает, ведь это часто сигнализирует о проблемах с оборудованием. Далее после входа в систему наблюдаются проблемы со звуком – он просто отсутствует при попытке вывести его на мониторы со встроенными колонками по интерфейсу HDMI.
Если вас беспокоят обновления, вы всегда можете приостановить их на некоторое время, пока Microsoft не исправит ошибки. Вы можете сделать это, выбрав "Настройки" -> "Обновление и безопасность" -> "Центр обновления Windows" -> "Приостановить обновления".
Напомним, что ранее эксперты выяснили, что Windows 10 отпугивает пользователей – они не хотят прощаться с Windows 7. В то же время Windows 7 дали новую жизнь с неожиданным обновлением от Microsoft.
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