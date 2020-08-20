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Синие "экраны смерти" испугали пользователей после обновления Windows 10

Сегодня, 09:14

Патчи KB4565351 и KB4566782 вызывают сбои Blue Screen of Death и проблемы со звуком

Свежее обновление безопасности для Windows 10 за август 2020 года в очередной раз принесло проблемы пользователям компьютеров и ноутбуков. Форумы Microsoft пестрят гневными сообщениями о том, что люди сталкиваются с Blue Screen of Death ("Синими экранами смерти", сокращенно BSOD) и другими сбоями в работе системы.

Системные проблемы и ошибки стали обычным явлением с обновлениями Windows 10 за последние три года. Не успела Microsoft исправиться с провальным выходом печально известного майского обновления May Update 2020, которое было даже запрещено устанавливать из-за обилия ошибок, как пришла новая беда. Очередные проблемы вызывают патчи KB4565351 и KB4566782.

Смотрите в сюжете о том, как украинцы слепнут из-за компьютеров и смартфонов:

Как сообщает Windows Latest, пользователи сталкиваются с затруднениями с установкой этих обновлений. Часто может отображаться распространенный код ошибки 0x800f081f – обычно это связано с отсутствующими файлами в папке WinSXS.

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"При использовании "Центра обновления Windows" патч загружается, устанавливается медленно до примерно 44%, затем переходит к установке 100%, затем выдает следующее предупреждение: "При установке обновлений возникли некоторые проблемы" и демонстрируется код ошибки 0x800f081f", – сообщает один из пострадавших пользователей на Reddit.

С такими BSOD можно столкнуться после свежего обновления Windows 10
С такими BSOD можно столкнуться после свежего обновления Windows 10
Фото: Unsplash

Дальше больше. Если пользователям удалось каким-то образом успешно обновиться и патчи KB4565351 и KB4566782 установились, начинаются новые неприятности. Владельцы компьютеров обнаруживают, что во время загрузки операционной системы вываливается злополучный "Синий экран смерти", который заставляет компьютер перезагружаться, а само его появление не на шутку пугает, ведь это часто сигнализирует о проблемах с оборудованием. Далее после входа в систему наблюдаются проблемы со звуком – он просто отсутствует при попытке вывести его на мониторы со встроенными колонками по интерфейсу HDMI.

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Если вас беспокоят обновления, вы всегда можете приостановить их на некоторое время, пока Microsoft не исправит ошибки. Вы можете сделать это, выбрав "Настройки" -> "Обновление и безопасность" -> "Центр обновления Windows" -> "Приостановить обновления".

Как приостановить обновления на Windows 10
Как приостановить обновления на Windows 10
Фото: Сегодня

Напомним, что ранее эксперты выяснили, что Windows 10 отпугивает пользователей – они не хотят прощаться с Windows 7. В то же время Windows 7 дали новую жизнь с неожиданным обновлением от Microsoft.

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Источник: Windowslatest
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