Siri помогает хакерам взламывать iPhone: видео

Полезную функцию Apple использовали для "темных дел"

Для взлома была задействована специальная утилита Unc0ver Фото: iPhones.ru

Пользователь ресурса Reddit под псевдонимом Samg_is_a_Ninja опубликовал видео, на котором голосовой помощник Siri помогает взломать iOS и установить "пиратский" магазин приложений Cydia. Причем Siri беспрекословно выполняет все поставленные ей задачи, даже если это вредит смартфону.

Для взлома была задействована утилита Unc0ver, которая адаптирована под работу голосовых команд Siri. Правда, о полноценном взломе с установкой Jailbreak речь пока не идет, это скорее демонстрационная версия возможностей использования Siri для "темных дел". Тем не менее установка магазина Cydia – уже первый шаг к пиратству на iPhone.

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Утилита Unc0ver будет совместима с iOS 12 вплоть до версии 12.1.2. Однако у нее есть ограничения – она не способна заставить Siri взломать устройства Apple на процессоре Bionic A12, на которых работают iPhone XS, XS Max, а также новый iPad Pro 2018.

Как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Напомним, что ранее Apple предупреждала пользователей об угрозе использования взлома методом Jailbreak. Также был найден способ "убить" iPhone голосовым поиском.

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