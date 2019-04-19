Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Складываемый iPhone Z будет стоить сумасшедших денег: фото

Caviar разработал концептуальный дизайн для гибкого iPhone Z вместо Apple

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:36
iPhone Z представили в самом необычном форм-факторе среди смартфонов
iPhone Z представили в самом необычном форм-факторе среди смартфонов
Фото: LetsGoDigital

2019 год ознаменовался появлением первых складываемых смартфонов, которые будут задавать моду на следующие несколько лет. Главные игроки в мобильной индустрии в лице Samsung и Huawei уже презентовали свои новинки вроде Galaxy Fold или Huawei Mate X, но от Apple не слышно было ни слова о стремлении сделать ответ рынку складываемых смартфонов. Тем не менее, производитель Caviar уже сделал эту работу за Apple и разработал концептуальный дизайн для гибкого iPhone.

Caviar, которая знаменита элитными мобильными устройствами, такими как iPhone Tesla за 4500 долларов, выпустила видео своего концепта iPhone Z, названного в честь складываемого Z-форм-фактора.

В отличие от других складных телефонов, которые открываются словно книги (Galaxy Fold), обладают наружным дисплеем (Mate X) или складываются горизонтально (раскладушка Motorola Razr), iPhone Z складывается дважды. Прототип Xiaomi также имеет две складки, но его дизайн разительно отличается.

iPhone Z состоит из трех сегментов
iPhone Z состоит из трех сегментов
Фото: LetsGoDigital

Согласно LetsGoDigital, полностью открытый iPhone Z обладает 10,4-дюймовым экраном, что делает его похожим на iPad. Он также может похвастаться разрешением 3876 x 2758 (458 ppi) пикселей.

Благодаря конструкции из iPhone Z можно сделать несколько устройств
Благодаря конструкции из iPhone Z можно сделать несколько устройств
Фото: LetsGoDigital

Дизайн позволяет работать в нескольких различных режимах: режиме селфи, где настройка трех камер используется в сочетании с одним из сегментов экрана; режим планшета, при котором телефон полностью открыт; режим ноутбука, когда один экран используется в качестве клавиатуры, а другой – в качестве дисплея; и режим экрана, который используется для просмотра видео, когда телефон стоит на ровной поверхности.

По замыслу дизайнеров, iPhone Z оснащался бы тройной фотокамерой
По замыслу дизайнеров, iPhone Z оснащался бы тройной фотокамерой
Фото: LetsGoDigital

Когда iPhone Z сложен и используется как стандартный смартфон, экран обладает соотношением сторон 20:9, а в режиме планшета переходит на формат 3:2. Интерфейс iOS, тем временем, автоматически реагирует на положение устройства. Другие функции включают в себя систему камер, состоящую из трех разных 15-мегапиксельных объективов (широкоугольный, ультра-широкоугольный, телеобъектив), Touch ID на дисплее и, возможно, Face ID, и USB Type-C. Будучи продуктом Caviar, в корпусе спрятано 90 бриллиантов.

Читайте также
Samsung открыла предзаказы на складываемый смартфон Galaxy Fold

Конечно, это всего лишь концепция, поэтому шансы увидеть реальную версию этого iPhone Z весьма невелики. Тем не менее, если бы такой мобильный аппарат поступил в продажу, то, как и все складные модели, iPhone Z был бы далеко не дешевым. Caviar считает, что цена составила бы 3260 доллара.

Смотрите также сюжет о прорыве современных технологий:

Напомним, что Google научила смартфоны определять поцелуи и "утиные губки". Также гибкий смартфон Huawei Mate X оказался первым 5G смартфоном для Европы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Aston Martin представил элитный суперэлектромобиль: фото Обзор Samsung Galaxy Fold: мир в восторге от смартфона Sony рассекретила PlayStation 5: SSD накопитель и 8K графика Складываемый смартфон Samsung раскупили до начала продаж
технологии iPhone дизайн прототип концепт
Источник: LetsGoDigital
Реклама

Новости партнеров

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой
Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой
Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Дочь Ван Дамма переплюнула отца

Популярные статьи

Сегодня, 07:03Fun

В дешевом кольце нашли секрет на 709 тысяч гривен

Сегодня, 05:42Психология

Гороскоп на сегодня: Козерогам важно не лениться, а Рыбам – не ввязываться в авантюры

Вчера, 20:10Психология

Весы получат приятное известие, а Близнецам придется брать инициативу в свои руки

Вчера, 17:04Fun

18 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 16:40Fun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 16:21Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 13:34Психология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

Вчера, 07:28Техно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

17 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

17 апреляFun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

17 апреляFood

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

17 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

16 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

16 апреляFun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 апреляTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Новости партнеров

Внезапно умерла известная российская актриса, вдова Евстигнеева
Внезапно умерла известная российская актриса, вдова Евстигнеева
Дрожжевые пирожки как пух
Дрожжевые пирожки как пух
Голос дочки Александра Малинина покорил мировую звезду
Голос дочки Александра Малинина покорил мировую звезду
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае
Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Ученые узнали главную причину преждевременной смерти
Ученые узнали главную причину преждевременной смерти