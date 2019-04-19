Складываемый iPhone Z будет стоить сумасшедших денег: фото

Caviar разработал концептуальный дизайн для гибкого iPhone Z вместо Apple

iPhone Z представили в самом необычном форм-факторе среди смартфонов Фото: LetsGoDigital

2019 год ознаменовался появлением первых складываемых смартфонов, которые будут задавать моду на следующие несколько лет. Главные игроки в мобильной индустрии в лице Samsung и Huawei уже презентовали свои новинки вроде Galaxy Fold или Huawei Mate X, но от Apple не слышно было ни слова о стремлении сделать ответ рынку складываемых смартфонов. Тем не менее, производитель Caviar уже сделал эту работу за Apple и разработал концептуальный дизайн для гибкого iPhone.

Caviar, которая знаменита элитными мобильными устройствами, такими как iPhone Tesla за 4500 долларов, выпустила видео своего концепта iPhone Z, названного в честь складываемого Z-форм-фактора.

В отличие от других складных телефонов, которые открываются словно книги (Galaxy Fold), обладают наружным дисплеем (Mate X) или складываются горизонтально (раскладушка Motorola Razr), iPhone Z складывается дважды. Прототип Xiaomi также имеет две складки, но его дизайн разительно отличается.

iPhone Z состоит из трех сегментов Фото: LetsGoDigital

Согласно LetsGoDigital, полностью открытый iPhone Z обладает 10,4-дюймовым экраном, что делает его похожим на iPad. Он также может похвастаться разрешением 3876 x 2758 (458 ppi) пикселей.

Благодаря конструкции из iPhone Z можно сделать несколько устройств Фото: LetsGoDigital

Дизайн позволяет работать в нескольких различных режимах: режиме селфи, где настройка трех камер используется в сочетании с одним из сегментов экрана; режим планшета, при котором телефон полностью открыт; режим ноутбука, когда один экран используется в качестве клавиатуры, а другой – в качестве дисплея; и режим экрана, который используется для просмотра видео, когда телефон стоит на ровной поверхности.

По замыслу дизайнеров, iPhone Z оснащался бы тройной фотокамерой Фото: LetsGoDigital

Когда iPhone Z сложен и используется как стандартный смартфон, экран обладает соотношением сторон 20:9, а в режиме планшета переходит на формат 3:2. Интерфейс iOS, тем временем, автоматически реагирует на положение устройства. Другие функции включают в себя систему камер, состоящую из трех разных 15-мегапиксельных объективов (широкоугольный, ультра-широкоугольный, телеобъектив), Touch ID на дисплее и, возможно, Face ID, и USB Type-C. Будучи продуктом Caviar, в корпусе спрятано 90 бриллиантов.

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Конечно, это всего лишь концепция, поэтому шансы увидеть реальную версию этого iPhone Z весьма невелики. Тем не менее, если бы такой мобильный аппарат поступил в продажу, то, как и все складные модели, iPhone Z был бы далеко не дешевым. Caviar считает, что цена составила бы 3260 доллара.

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