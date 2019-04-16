Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Складываемый смартфон Samsung раскупили до начала продаж

Samsung Galaxy Fold стоимостью почти 2000 долларов выкупили всего за два дня

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:45
Выход Samsung Galaxy Fold намечен на 26 апреля 2019 года
Выход Samsung Galaxy Fold намечен на 26 апреля 2019 года
Фото: The Telegraph

Новинки в мобильном мире раскупают, как горячие пирожки, особенно, если это уникальный или модный смартфон. Причем цена не является помехой. Так случилось и со складываемым смартфоном Galaxy Fold от Samsung, который раскупили на этапе предзаказов всего за два дня – свободных моделей на сайте не осталось вовсе.

Samsung Galaxy Fold больше недоступен для предзаказа
Samsung Galaxy Fold больше недоступен для предзаказа
Фото: CNET

Samsung больше не принимает предварительные заказы на Galaxy Fold, которые начала принимать на выходных. Там, где раньше можно было выбрать модель за предварительную оплату, теперь красуется надпись: "Из-за повышенного спроса мы вынуждены прекратить прием предзаказов". Покупателей даже не смутила фантастическая цена в 1980 долларов – это дороже, чем iPhone XS Max в самой полной комплектации.

Демонстрация возможностей Samsung Galaxy Fold

Эксперты не связывают такой повышенный спрос на Samsung Galaxy Fold с новым трендом и желанием покупателей обзавестись новинкой раньше остальных. Скорее всего корейцы выпустили совсем небольшую пробную партию, чтобы потерять минимум денег, если аппарат вдруг "не взлетит". Однако исчерпание запасов свидетельствует о том, что Galaxy Fold просто превзошел ожидания Samsung.

Стоит отметить, что старт продаж Samsung Galaxy Fold намечен на 26 апреля 2019 года.

Смотрите также в сюжете о том, как будут выглядеть смартфоны в будущем:

Напомним, что ранее Samsung Galaxy S10 разгромил iPhone XS своей мощностью. Также Samsung откажется от Galaxy Note 10 в пользу другой модели.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Отремонтировать Huawei P30 Pro будет сложно: вывод экспертов Какие смартфоны выбирают перебежчики с iPhone Смартфоны рухнут в цене: прогноз экспертов Samsung Galaxy S10 устроили проверку на скорость: видео
iPhone Galaxy смартфон спрос Samsung Samsung Galaxy
Источник: AndroidInsider
Реклама

Новости партнеров

8 интересных фактов о цвете глаз
8 интересных фактов о цвете глаз
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»

Популярные статьи

Сегодня, 08:09Fun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

Вчера, 15:44Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Вчера, 13:42Эксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

Вчера, 13:19Fun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

Вчера, 11:12Шоу-бизнес

Звезда сериала "Школа" выходит замуж

Вчера, 10:22Fun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

Вчера, 09:36Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Вчера, 08:57Fun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Вчера, 07:26Техно

Удар молнии сопровождается необъяснимым для науки феноменом

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Овнам важно соблюдать спокойствие, а Тельцам – не соглашаться на заманчивое предложение

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

14 апреляТехно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

14 апреляШоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

14 апреляFun

Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

14 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

Новости партнеров

Василий Васильев. Судьба цыгана
Василий Васильев. Судьба цыгана
Сельдь в «дубленке»: рецепт холодной закуски
Сельдь в «дубленке»: рецепт холодной закуски
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми
Волочкова показала мужчину, с которым отметила 43-летие
Волочкова показала мужчину, с которым отметила 43-летие
Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром
Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром
Кристина Орбакайте вызвала зависть у россиян
Кристина Орбакайте вызвала зависть у россиян
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Какие физические нагрузки наиболее полезны для сердца и сосудов?
Какие физические нагрузки наиболее полезны для сердца и сосудов?