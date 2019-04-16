Складываемый смартфон Samsung раскупили до начала продаж
Samsung Galaxy Fold стоимостью почти 2000 долларов выкупили всего за два дня
Новинки в мобильном мире раскупают, как горячие пирожки, особенно, если это уникальный или модный смартфон. Причем цена не является помехой. Так случилось и со складываемым смартфоном Galaxy Fold от Samsung, который раскупили на этапе предзаказов всего за два дня – свободных моделей на сайте не осталось вовсе.
Samsung больше не принимает предварительные заказы на Galaxy Fold, которые начала принимать на выходных. Там, где раньше можно было выбрать модель за предварительную оплату, теперь красуется надпись: "Из-за повышенного спроса мы вынуждены прекратить прием предзаказов". Покупателей даже не смутила фантастическая цена в 1980 долларов – это дороже, чем iPhone XS Max в самой полной комплектации.
Эксперты не связывают такой повышенный спрос на Samsung Galaxy Fold с новым трендом и желанием покупателей обзавестись новинкой раньше остальных. Скорее всего корейцы выпустили совсем небольшую пробную партию, чтобы потерять минимум денег, если аппарат вдруг "не взлетит". Однако исчерпание запасов свидетельствует о том, что Galaxy Fold просто превзошел ожидания Samsung.
Стоит отметить, что старт продаж Samsung Galaxy Fold намечен на 26 апреля 2019 года.
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Напомним, что ранее Samsung Galaxy S10 разгромил iPhone XS своей мощностью. Также Samsung откажется от Galaxy Note 10 в пользу другой модели.
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