Складываемый смартфон Samsung раскупили до начала продаж

Samsung Galaxy Fold стоимостью почти 2000 долларов выкупили всего за два дня

Выход Samsung Galaxy Fold намечен на 26 апреля 2019 года Фото: The Telegraph

Новинки в мобильном мире раскупают, как горячие пирожки, особенно, если это уникальный или модный смартфон. Причем цена не является помехой. Так случилось и со складываемым смартфоном Galaxy Fold от Samsung, который раскупили на этапе предзаказов всего за два дня – свободных моделей на сайте не осталось вовсе.

Samsung Galaxy Fold больше недоступен для предзаказа Фото: CNET

Samsung больше не принимает предварительные заказы на Galaxy Fold, которые начала принимать на выходных. Там, где раньше можно было выбрать модель за предварительную оплату, теперь красуется надпись: "Из-за повышенного спроса мы вынуждены прекратить прием предзаказов". Покупателей даже не смутила фантастическая цена в 1980 долларов – это дороже, чем iPhone XS Max в самой полной комплектации.

Демонстрация возможностей Samsung Galaxy Fold

Эксперты не связывают такой повышенный спрос на Samsung Galaxy Fold с новым трендом и желанием покупателей обзавестись новинкой раньше остальных. Скорее всего корейцы выпустили совсем небольшую пробную партию, чтобы потерять минимум денег, если аппарат вдруг "не взлетит". Однако исчерпание запасов свидетельствует о том, что Galaxy Fold просто превзошел ожидания Samsung.

Стоит отметить, что старт продаж Samsung Galaxy Fold намечен на 26 апреля 2019 года.

Смотрите также в сюжете о том, как будут выглядеть смартфоны в будущем:

Напомним, что ранее Samsung Galaxy S10 разгромил iPhone XS своей мощностью. Также Samsung откажется от Galaxy Note 10 в пользу другой модели.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram