Сколько будут стоить новые iPhone в Украине и когда они появятся

13 октября Apple представила четыре новых смартфона

13 октября на презентации Apple показали четыре новых смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Новинки будут доступны в нескольких цветах и размерах, а также с поддержкой 5G. Об этом и многом другом мы подробно рассказывали здесь.

Когда же новые айфоны поступят в продажу в Украине, и сколько они будут стоить, читайте далее в материале.

Официальная стоимость самой дешевой версии – iPhone 12 mini – от 699 долларов, а самой дорогой – iPhone 12 Pro Max – от 1 099 долларов.

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iPhone 12 – цена в Украине

В США новые iPhone 12 начнут продавать с 23 октября, а дату поставок гаджетов на украинский рынок Apple пока не называет.

Тем временем реселлеры Украины озвучили предполагаемые цены на новую линейку iPhone:

iPhone 12 mini – от 22 999-25 499 грн,

iPhone 12 – от 25 999-29 999 грн,

iPhone 12 Pro – от 36 999 грн,

iPhone 12 Pro Max – от 39 999 грн.

Как выглядят новые iPhone

iPhone 12, который в Apple называют "самым быстрым телефоном в истории", получил дисплей 6,1 дюйма. Диагональ iPhone 12 mini – 5,4 дюйма. Оба доступны в 5 цветах: зеленом, красном, черном, синем и белом.

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iPhone 12 Pro по размеру не отличается от iPhone 12, зато имеет три камеры, а iPhone 12 Pro Max – стал единственным смартфоном Apple с таким большим дисплеем – 6,7 дюйма.

via GIPHY

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут доступны в четырех цветах: золотом, серебряном, графитовом и голубом.

Ранее Apple представила смарт-часы Watch Series 6, измеряющие уровень кислорода в крови.

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