Сколько нужно мегапикселей смартфону: советы экспертов

Гонка за мегапикселями не дает преимуществ фотокамерам смартфонов, а больше вредит им

48 МП достаточно для камеры смартфона Фото: Phone Arena

В 2019 году фотокамеры смартфонов совершили огромный скачок. Весной появился первый смартфон с 48 МП фотокамерой, а осенью мобильные устройства перешагнули рубеж в 100 мегапикселей. Но есть ли в этом толк, и сколько нужно мегапикселей смартфону на самом деле? На этот вопрос ответили эксперты из Honor, сообщают MyDrivers.

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Несмотря на безостановочную гонку производителей за мегапикселями, по мнению экспертов, огромные разрешения фотокамер вредны для смартфонов. Шильдик с надписью "108 МП", а в 2020 году мы увидим даже 200 МП, на деле является не более чем маркетинговой уловкой. Ведь простому обывателю все предельно понятно – чем больше мегапикселей, тем лучше, а компании с радостью этому потакают.

На деле соревнования производителей по камерам привело к тому, что сегодня пиксели в фотосенсорах напоминают москитную сетку, настолько плотно все они сгруппированы. Со своей стороны, глава Honor принялся разъяснять пользователям, сколько же на самом деле нужно мегапикселей в камерах.

По словам топ-менеджера китайской компании, сейчас существуют фотокамеры на 12 Мп, 24 Мп, 48 Мп, 64 Мп. По его мнению, путь вверх это хорошо с точки зрения маркетинга, но на практике все это практически бесполезно.

Вы видите сейчас разрешения в 100 Мп, потом будет 200 Мп. Куда дальше? Потолок все равно будет достигнут.

По словам топ-менеджера, камеры, разрешение которых составляет до 48 МП, вполне достаточно по современным меркам – больше уже маркетинг и переплата. Фокусироваться только на большом количестве пикселей, путь ошибочный и приведет к проблемам, которые в итоге негативно скажутся на качестве фотографий.

Безусловно, глава компании считает, что им удалось предложить сбалансированную камеру в Honor V30. В дальнейшем они продолжат делать ставку на Matrix Camera и после того, как пиксели достигнут определенного уровня, будет стоять задача всесторонне оттачивать восприятие фотографий, необходимо оптимизировать аппаратную и программную составляющую. Такой подход является философией компании.

Напомним, что ранее эксперты определили смартфоны с лучшей фотокамерой в 2019 году. Также эксперты выяснили, что камера iPhone 11 уступает более дешевым смартфонам по качеству макросъемки.

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