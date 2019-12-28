Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сколько нужно мегапикселей смартфону: советы экспертов

Гонка за мегапикселями не дает преимуществ фотокамерам смартфонов, а больше вредит им

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:11
48 МП достаточно для камеры смартфона
48 МП достаточно для камеры смартфона
Фото: Phone Arena

В 2019 году фотокамеры смартфонов совершили огромный скачок. Весной появился первый смартфон с 48 МП фотокамерой, а осенью мобильные устройства перешагнули рубеж в 100 мегапикселей. Но есть ли в этом толк, и сколько нужно мегапикселей смартфону на самом деле? На этот вопрос ответили эксперты из Honor, сообщают MyDrivers.

Читайте также:
Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

Смотрите также в сюжете о том, как подзаработать на селфи:

Несмотря на безостановочную гонку производителей за мегапикселями, по мнению экспертов, огромные разрешения фотокамер вредны для смартфонов. Шильдик с надписью "108 МП", а в 2020 году мы увидим даже 200 МП, на деле является не более чем маркетинговой уловкой. Ведь простому обывателю все предельно понятно – чем больше мегапикселей, тем лучше, а компании с радостью этому потакают.

Читайте также:
Как не переплатить при выборе смартфона: ТОП-5 технических обманов

На деле соревнования производителей по камерам привело к тому, что сегодня пиксели в фотосенсорах напоминают москитную сетку, настолько плотно все они сгруппированы. Со своей стороны, глава Honor принялся разъяснять пользователям, сколько же на самом деле нужно мегапикселей в камерах.

По словам топ-менеджера китайской компании, сейчас существуют фотокамеры на 12 Мп, 24 Мп, 48 Мп, 64 Мп. По его мнению, путь вверх это хорошо с точки зрения маркетинга, но на практике все это практически бесполезно.

Вы видите сейчас разрешения в 100 Мп, потом будет 200 Мп. Куда дальше? Потолок все равно будет достигнут.

По словам топ-менеджера, камеры, разрешение которых составляет до 48 МП, вполне достаточно по современным меркам – больше уже маркетинг и переплата. Фокусироваться только на большом количестве пикселей, путь ошибочный и приведет к проблемам, которые в итоге негативно скажутся на качестве фотографий.

Читайте также:
Samsung создала смартфон с 108-мегапиксельной фотокамерой

Безусловно, глава компании считает, что им удалось предложить сбалансированную камеру в Honor V30. В дальнейшем они продолжат делать ставку на Matrix Camera и после того, как пиксели достигнут определенного уровня, будет стоять задача всесторонне оттачивать восприятие фотографий, необходимо оптимизировать аппаратную и программную составляющую. Такой подход является философией компании.

Напомним, что ранее эксперты определили смартфоны с лучшей фотокамерой в 2019 году. Также эксперты выяснили, что камера iPhone 11 уступает более дешевым смартфонам по качеству макросъемки.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Фотографируй как профи: Как овладеть искусством съемки на смартфон Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных смартфонов 2019 года Бестселлер Xiaomi Pocophone F2 вернется в 2020 году ТОП-10 лучших гаджетов десятилетия: самые инновационные устройства
камера эксперты разрешение iPhone МП фотокамера смартфоны советы Honor
Источник: MyDrivers
Реклама

Новости партнеров

Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Квартира с причудливыми системами хранения
Квартира с причудливыми системами хранения
Ургант трогательно простился с Волчек
Ургант трогательно простился с Волчек
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:12Fun

"Сдачу оставь себе, грязное животное": новая версия "Один дома" потрясла сеть

Вчера, 12:00Fun

27 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 10:05Шоу-бизнес

Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень: подробности

Вчера, 09:57Fun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

26 декабряАфиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

26 декабряFun

Обнаженные студентки с собаками и пони попали на благотворительный календарь: фото

26 декабряEvents

Поздравления с Новым годом 2020: стихи и яркие открытки

26 декабряFun

Девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз: фото

26 декабряАфиша

Критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен

26 декабряТехно

Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов

26 декабряFun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

26 декабряFun

"Мою раз в неделю": украинка рассказала, как отрастила два метра волос

26 декабряEvents

Солнечное затмение 26 декабря: лучшие ритуалы и обряды

25 декабряFun

Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать

25 декабряШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского рассказала шокирующую правду об их отношениях

25 декабряFun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Специалист вынес неутешительный приговор резко сдавшей Пугачевой
Специалист вынес неутешительный приговор резко сдавшей Пугачевой
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Пелагея сделала официальное заявление о разводе с мужем
Пелагея сделала официальное заявление о разводе с мужем
Як виглядають дами, з якими треба економити сили гравцям Інтера
Як виглядають дами, з якими треба економити сили гравцям Інтера
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны тщательно
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны тщательно