Скрытую шпионскую камеру обнаружили в смартфонах Xiaomi

Сканер отпечатков пальцев под экраном Xiaomi Mi 9T способен работать как шпионская камера, подглядывающая за пользователями

Сообщество Reddit сейчас ошарашено неприятным открытием – в смартфонах Xiaomi найдена "шпионская камера", которая способна следить за своими владельцами. Такую скандальную особенность нашли пока в одной модели – дешевом убийце флагманов Xiaomi Mi 9T.

По словам пользователя Reddit, который владеет этим смартфоном, к камере датчика отпечатков пальцев Goodix, который находится под экраном, можно получить доступ с помощью приложения Activity Launcher. Программа позволяет активировать скрытые функции дактилоскопического сканера и заставить его снимать происходящее вокруг.

Смотрите также в сюжете о том, как смартфоны следят за нами:

Видео, снятое таким сканером, получается довольно низкого качества по сравнению с фронтальной камерой. Дело в том, что датчик отпечатков пальцев не предназначен для фокусировки через стекло, поэтому рассмотреть что-то подробно через этот сенсор попросту невозможно.

Несмотря на это, сам факт наличия микрокамеры там, где ее физически быть не должно, возмутило пользователей сообщества и фанатов бренда. Негативно по данному поводу отзываются и специалисты в области кибербезопасности, которые требуют от Xiaomi заблокировать столь легкий доступ к этой функции. Несложно догадаться, что данная опция может использоваться злоумышленниками для слежения за владельцем гаджета.

Владельцев китайских смартфонов также беспокоит тот факт, что если можно так легко получить доступ к недокументированным возможностям камеры, значит существуют другие потенциальные дыры в безопасности устройства.

Подэкранный сканер отпечатков пальцев у Xiaomi Mi 9T Фото: Reddit

Другие пользователи пытались получить доступ к датчику отпечатков пальцев на своих устройствах. К примеру, энтузиасты попытались разблокировать датчик отпечатков пальцев на Xiaomi Poco F2 Pro. Но попытка не увенчалась успехом – производитель закрыл доступ, заблокировав несанкционированный доступ к датчику.

Напомним, что ранее Xiaomi выпустила "лучшее обновление десятилетия" для 36 смартфонов. Также на прошлой неделе Xiaomi создала полностью прозрачный телевизор, который парит в воздухе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться