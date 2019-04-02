Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Skype незаметно шпионил за пользователями Android

В официальном приложении Skype для Android нашли серьезную ошибку

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:13
Microsoft уже выпустили патч, исправляющий подлую ошибку в Skype
Microsoft уже выпустили патч, исправляющий подлую ошибку в Skype
Фото: ixbt.com

Microsoft пользователи завалили жалобами на то, что приложение Skype для Android периодически самостоятельно отвечал на входящие видео и аудиовызовы. Это крайне неприятная ошибка, поскольку владелец Android-смартфона с установленным Skype мог не подозревать, что приложение автоматически отвечало на звонки, во время которых велась незаметная "шпионская" трансляция.

В Skype есть специальная настройка с соответствующим названием "Автоматически отвечать на входящие вызовы". Однако выяснилось, что включение или выключение этого переключателя не меняет поведение смартфонов вообще – мессенджер отвечал на звонки автоматически после пары гудков даже при деактивированной функции.

Выключение этой опции не помогало деактивировать автоматические ответы в Skype
Выключение этой опции не помогало деактивировать автоматические ответы в Skype
Фото: Android Police

Учитывая, что сама Microsoft позиционирует свой мессенджер в качестве решения для бизнеса, а корпоративный сегмент является самым сильным у Skype, такое поведение приложения крайне неприемлемо и некоторых ситуациях может создать пользователям серьезные проблемы.

Первые сообщения о проблеме появились еще в январе, но массовости они набрали именно в последний месяц. Стоит также отметить, что на днях Microsoft выпустили патч, исправляющий позорную ошибку и настоятельно рекомендуется обновить Skype через Google Play.

Смотрите также в сюжете о том, как сэкономить на покупках в интернет-магазине:

Напомним, что подобная "шпионская" ошибка была найдена в iPhone во встроенном приложении FaceTime. Также Microsoft пообещала сделать ошибки в Windows 10 понятнее и добрее.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Android обнаружили угрозу всем смартфонам мира Google полностью поменяет браузер Chrome В Microsoft призвали сотрудников 1 апреля отказаться от шуток и розыгрышей Сколько памяти нужно смартфону: исследование
microsoft skype windows android Google Play
Источник: Android Police
Реклама

Новости партнеров

Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка
Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить

Популярные статьи

Сегодня, 13:22Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Сегодня, 10:10Wellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

Сегодня, 08:00Food

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Сегодня, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

Вчера, 16:16Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 16:05Food

Пасха 2019: как покрасить яйца куркумой

Вчера, 14:50Fun

Выходные дни и праздники в апреле 2019 в Украине

Вчера, 13:15Fun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

Вчера, 10:48Fun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

Вчера, 09:25Fun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Вчера, 07:35Техно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

31 мартаТехно

Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

31 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

31 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

31 мартаFood

Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

31 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

Новости партнеров

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Лиза Галкина записала рэп про Аллу Пугачеву
Лиза Галкина записала рэп про Аллу Пугачеву
Чего лишится после развода Ани Лорак
Чего лишится после развода Ани Лорак
«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань
«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань
Котлеты домашние. Секретный ингредиент
Котлеты домашние. Секретный ингредиент
Спортсменка с модельной внешностью в рубрике
Спортсменка с модельной внешностью в рубрике "красотка дня". Фото
Дружина Алвеса поділилася спокусливими фото в бікіні. Фото
Дружина Алвеса поділилася спокусливими фото в бікіні. Фото
Розкішна модель, яка врятувала кар'єру молодій зірці Аякса. Фото
Розкішна модель, яка врятувала кар'єру молодій зірці Аякса. Фото