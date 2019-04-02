Skype незаметно шпионил за пользователями Android

В официальном приложении Skype для Android нашли серьезную ошибку

Microsoft уже выпустили патч, исправляющий подлую ошибку в Skype Фото: ixbt.com

Microsoft пользователи завалили жалобами на то, что приложение Skype для Android периодически самостоятельно отвечал на входящие видео и аудиовызовы. Это крайне неприятная ошибка, поскольку владелец Android-смартфона с установленным Skype мог не подозревать, что приложение автоматически отвечало на звонки, во время которых велась незаметная "шпионская" трансляция.

В Skype есть специальная настройка с соответствующим названием "Автоматически отвечать на входящие вызовы". Однако выяснилось, что включение или выключение этого переключателя не меняет поведение смартфонов вообще – мессенджер отвечал на звонки автоматически после пары гудков даже при деактивированной функции.

Выключение этой опции не помогало деактивировать автоматические ответы в Skype Фото: Android Police

Учитывая, что сама Microsoft позиционирует свой мессенджер в качестве решения для бизнеса, а корпоративный сегмент является самым сильным у Skype, такое поведение приложения крайне неприемлемо и некоторых ситуациях может создать пользователям серьезные проблемы.

Первые сообщения о проблеме появились еще в январе, но массовости они набрали именно в последний месяц. Стоит также отметить, что на днях Microsoft выпустили патч, исправляющий позорную ошибку и настоятельно рекомендуется обновить Skype через Google Play.

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Напомним, что подобная "шпионская" ошибка была найдена в iPhone во встроенном приложении FaceTime. Также Microsoft пообещала сделать ошибки в Windows 10 понятнее и добрее.

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