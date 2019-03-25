Skype получил полезную функцию: как включить

Мессенджер от Microsoft получил возможность отключать аудио при общении и просмотр профиля при звонках

Обе возможности доступны в инсайдерской версии Skype Фото: Fanancial One

Microsoft добавили в Skype полезную функцию, которая дает возможность отключать аудиозвонки во время видеочата. Возможность отключать аудио доступна при персональных звонках и групповых конференциях, сообщает Winaero. Конечно, это не та функция, которой пользуются ежедневно, но бывают случаи, когда необходимо отключить отдельного участника разговора, оставив при этом аудио от остальных собеседников.

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Возможность отключить входящее аудио станет в один ряд с не так давно созданной функцией отключения входящего потока видео в разговорах. Следующим этапом будет возможность просмотра аккаунта пользователя во время всего разговора.

Обе функции можно опробовать в инсайдерской версии Skype 8.42.76.55 Фото: Mashable

Другим дополнением в новой версии стала опция просмотра профиля пользователя на протяжении звонка, а также возможность отправить ему приватное сообщение. Полезно, если вы не знаете, с кем конкретно разговариваете в групповом звонке.

Функция отключения входящего аудио и просмотра профиля собеседника в разговоре доступна на инсайдерской версии 8.42.76.55 классического приложения Skype 14.42.54.0 в версии из магазина Microsoft Store. Сейчас Skype активно развивается. Не так давно в мессенджере появилась возможность увидеть, прочитал ли собеседник ваши сообщения, а также функцию, о которой пользователи просили более 15 лет – запись видеозвонков.

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Напомним, что ранее гнев пользователей Skype заставил Microsoft сдаться. В то же время Microsoft прекратила поддержку классического Skype 7.0, к которому так привыкли пользователи.

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