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Skype скопировал лучшую идею Zoom и стал лучше

Skype теперь позволяет использовать полезную опцию Zoom – настраиваемые фоны для веб-конференции

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:05

Сервис Zoom сейчас находится на пике своей популярности. Не удивительно, ведь им активно пользуются люди для организации онлайн-конференций, которых карантин вынудил работать из дому. Конечно, сервис не без недостатков, но у него есть свои весомые достоинства. Microsoft, в свою очередь, позаимствовала одну из удачных идей Zoom для своего мессенджера Skype и это сделало его немного лучше.

Речь идет о настраиваемом фоне, что позволяет замаскировать окружающую обстановку во время видеозвонка. Такая опция крайне полезна сейчас, особенно, когда приходится работать из дому и нужно скрыть свой бардак на заднем фоне во время общения с коллегами.

В качестве фона можно применить абсолютно любое изображение: можно поместить себя на тропический пляж, переместиться в аристократический особняк или даже поставить на задний план панораму Марса. Многие компании сейчас предлагают специальные обложки для видеозвонков, самая популярная из которых изображение трона из "Игры престолов" канала HBO.

Смотрите также в сюжете о том, как проводить свидания во время карантина:

Функция начала распространяться в Skype для Windows, macOS, Linux и веб-версии. Интересно, что настраиваемый фон доступен в десктопной версии Skype под Windows, которая распространяется через сайт Skype, но пока не добавлена в Skype для Windows 10, который распространяется через магазин приложений Microsoft Store — эта версия пока поддерживает только размытие фона.

Во время веб-конференции в Skype задний фон можно замостить любой картинкой
Во время веб-конференции в Skype задний фон можно замостить любой картинкой
Фото: Microsoft

Чтобы настроить или размыть фон во время видеозвонка, надо навестись на кнопку "Видео" или открыть меню "Дополнительно", а затем нажать кнопку "Выбрать фоновый эффект". Можно сделать настройку для всех видеозвонков — через настройки в профиле. Обновление уже доступно для всех пользователей мессенджера от Microsoft.

Напомним, что ранее хакеры воруют пароли от конференций в Zoom. Также ранее мы составляли список из ТОП-10 отмененных конференций из-за коронавируса.

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Источники: ixbt.com , Microsoft
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