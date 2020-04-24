Skype скопировал лучшую идею Zoom и стал лучше

Skype теперь позволяет использовать полезную опцию Zoom – настраиваемые фоны для веб-конференции

Сервис Zoom сейчас находится на пике своей популярности. Не удивительно, ведь им активно пользуются люди для организации онлайн-конференций, которых карантин вынудил работать из дому. Конечно, сервис не без недостатков, но у него есть свои весомые достоинства. Microsoft, в свою очередь, позаимствовала одну из удачных идей Zoom для своего мессенджера Skype и это сделало его немного лучше.

Речь идет о настраиваемом фоне, что позволяет замаскировать окружающую обстановку во время видеозвонка. Такая опция крайне полезна сейчас, особенно, когда приходится работать из дому и нужно скрыть свой бардак на заднем фоне во время общения с коллегами.

В качестве фона можно применить абсолютно любое изображение: можно поместить себя на тропический пляж, переместиться в аристократический особняк или даже поставить на задний план панораму Марса. Многие компании сейчас предлагают специальные обложки для видеозвонков, самая популярная из которых изображение трона из "Игры престолов" канала HBO.

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Функция начала распространяться в Skype для Windows, macOS, Linux и веб-версии. Интересно, что настраиваемый фон доступен в десктопной версии Skype под Windows, которая распространяется через сайт Skype, но пока не добавлена в Skype для Windows 10, который распространяется через магазин приложений Microsoft Store — эта версия пока поддерживает только размытие фона.

Во время веб-конференции в Skype задний фон можно замостить любой картинкой Фото: Microsoft

Чтобы настроить или размыть фон во время видеозвонка, надо навестись на кнопку "Видео" или открыть меню "Дополнительно", а затем нажать кнопку "Выбрать фоновый эффект". Можно сделать настройку для всех видеозвонков — через настройки в профиле. Обновление уже доступно для всех пользователей мессенджера от Microsoft.

Напомним, что ранее хакеры воруют пароли от конференций в Zoom. Также ранее мы составляли список из ТОП-10 отмененных конференций из-за коронавируса.

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