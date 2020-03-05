Слабее Xbox: Sony случайно раскрыла характеристики и цену PlayStation 5

Согласно опубликованным данным, PlayStation 5 окажется слабее Xbox Series X, но у Sony есть "козырь"

В то время, когда Microsoft активно пиарит свою игровую приставку нового поколения Xbox Series X, Sony продолжает удерживать молчание и не спешит анонсировать свою PlayStation 5. Однако, игровая американская розничная сеть GameStop случайно раскрыла всю техническую информацию касательно PS5. Упоминание было быстро убрано из сайта, но данные остались в кэше Google.

Согласно опубликованным данным, PlayStation 5 окажется слабее Xbox Series X. По заявлению источника, производительность PlayStation 5 составит только 9 TFLOPs, тогда как конкурент в лице Microsoft обладает мощностью в 12 TFLOPs, что сопоставимо с игровой видеокартой Nvidia RTX 2080. Однако у Sony будет козырь в лице более мощной PlayStation 5 Pro, которая тоже поступит в продажу, но по более высокой цене в 600 долларов.

Также подтверждено, что пятая версия игровой приставки от Sony получит поддержку 8К-видео, трехмерного звука и функцию трассировки лучей. Также среди данных обозначены 8-ядерный чип от AMD, сверхбыстрый SSD-накопитель и контроллер DualShock 5. GameStop также подтвердил обратную совместимость со всеми играми от PlayStation 4, но не старше – игры от PlayStation 3 и более "древних" игровых консолей поддерживаться не будут.

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Стоит отметить, что по слухам Xbox Series X является самой мощной приставкой нового поколения от Microsoft, и компания тоже готовит более слабую ее версию по более доступной цене. Ранее сообщалось, что PlayStation 5 может быть оценена в 499 долларов, что заметно больше 399 долларов за самую дорогую сейчас PlayStation 4 Pro. Приставка поступит в продажу ближе к праздничному рождественскому сезону 2020 года.

Напомним, что ранее PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала. В то же время Sony снизила стоимость PlayStation 4 для Украины.

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