Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Слабее Xbox: Sony случайно раскрыла характеристики и цену PlayStation 5

Согласно опубликованным данным, PlayStation 5 окажется слабее Xbox Series X, но у Sony есть "козырь"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:50

В то время, когда Microsoft активно пиарит свою игровую приставку нового поколения Xbox Series X, Sony продолжает удерживать молчание и не спешит анонсировать свою PlayStation 5. Однако, игровая американская розничная сеть GameStop случайно раскрыла всю техническую информацию касательно PS5. Упоминание было быстро убрано из сайта, но данные остались в кэше Google.

Читайте также:
Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

Согласно опубликованным данным, PlayStation 5 окажется слабее Xbox Series X. По заявлению источника, производительность PlayStation 5 составит только 9 TFLOPs, тогда как конкурент в лице Microsoft обладает мощностью в 12 TFLOPs, что сопоставимо с игровой видеокартой Nvidia RTX 2080. Однако у Sony будет козырь в лице более мощной PlayStation 5 Pro, которая тоже поступит в продажу, но по более высокой цене в 600 долларов.

Также подтверждено, что пятая версия игровой приставки от Sony получит поддержку 8К-видео, трехмерного звука и функцию трассировки лучей. Также среди данных обозначены 8-ядерный чип от AMD, сверхбыстрый SSD-накопитель и контроллер DualShock 5. GameStop также подтвердил обратную совместимость со всеми играми от PlayStation 4, но не старше – игры от PlayStation 3 и более "древних" игровых консолей поддерживаться не будут.

Смотрите также в сюжете о том, как наши зрители в соцсетях обсуждали гаджеты 90-х:

Стоит отметить, что по слухам Xbox Series X является самой мощной приставкой нового поколения от Microsoft, и компания тоже готовит более слабую ее версию по более доступной цене. Ранее сообщалось, что PlayStation 5 может быть оценена в 499 долларов, что заметно больше 399 долларов за самую дорогую сейчас PlayStation 4 Pro. Приставка поступит в продажу ближе к праздничному рождественскому сезону 2020 года.

Напомним, что ранее PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала. В то же время Sony снизила стоимость PlayStation 4 для Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Grand Theft Auto 6 выходит совсем скоро: Rockstar готовится к анонсу Игру Cyberpunk 2077 будут раздавать бесплатно: как получить Украинская игра Metro Exodus бьет рекорды продаж в Steam Сколько памяти нужно компьютеру в 2020 году: советы экспертов
игры Microsoft sony игровая приставка PlayStation 5 Xbox Series X
Источник: ixbt.com
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Стало известно, с кем роман у Дана Балана
Стало известно, с кем роман у Дана Балана
10 идей для внутренней отделки стен в квартире
10 идей для внутренней отделки стен в квартире
"Какой ужас!": Настю Каменских распекли в сети за фотошоп

Популярные статьи

Вчера, 20:16Food

Великий пост 2020: полезное меню на день

Вчера, 15:41Fun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Вчера, 13:12Travel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

Вчера, 10:42Fun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

Вчера, 10:10Food

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

3 мартаСтиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

3 мартаEvents

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

3 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

3 мартаFood

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

3 мартаFood

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

3 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

2 мартаШоу-бизнес

"Сотни людей уже написали мне": 24-летняя Jerry Heil объяснила, почему заговорила о девственности

2 мартаEvents

Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

2 мартаEvents

Великий пост 2020: дата и правила питания

2 мартаEvents

Великий пост 2020: наглядный календарь питания по дням

2 мартаWellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

Новости партнеров

Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
Как приготовить блины с банановой начинкой
Как приготовить блины с банановой начинкой
Классическая итальянская лазанья
Классическая итальянская лазанья
Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)
Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)
57-летняя Жанна Агузарова удивила сеть
57-летняя Жанна Агузарова удивила сеть "пластиковым" лицом
Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с Прохоровым
Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с Прохоровым
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)