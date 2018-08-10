Сломанный телескоп совершил неожиданное открытие

Телескоп Kepler неожиданно для ученых расконсервировался и начал передавать на Землю информацию.

Аппарат обнаружил во Вселенной тонну информации о планетах. Фото: NationStates

Созданный для поиска планет телескоп Kepler неожиданно для ученых расконсервировался и начал передавать на Землю информацию о найденных планетах в нашей галактике. Ученые получили данные с "Кеплера" о 44 новых экзопланетах.

Из 44 планет 16 оказались похожими на Землю по размерам, однако их состав больше напоминает Венеру – там очень горячо, а небо затянуто плотными облаками создающие внутри мощный парниковый эффект. Обнаруженные планеты помогут ученым лучше понять район, в котором расположена Солнечная система.

Телескоп "Кеплер" Science Examiner

Kepler был запущен в 2009 году для поиска экзопланет, однако в мае 2013 года вышел из строя, после чего специалисты NASA отправили его в режим гибернации. Однако в начале августа 2018 года аппарат передал на Землю информацию о 44 планетах. Таким образом аппарату удалось обнаружить в общей сложности 2600 планет в галактике Млечный путь.

Напомним, что ранее в Солнечной системе обнаружили объекты из мира мертвых, а также астрономами был получен самый детальный снимок центра Млечного Пути.