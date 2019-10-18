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Смарт-образованию быть: Цитрус Академия подписала меморандум с Kyiv Smart City

Цитрус Академия на партнерских условиях начинает обучение школьников направлениям мобильной фотографии и YouTube-блоггинга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:35

Kyiv Smart City Forum 2019 – главное событие для смарт-горожан, предпринимателей, экспертов и представителей власти, которые следят за инновациями, обмениваются опытом и лучшими практиками, открывают новые пути для сотрудничества. Здесь собралось более 3500 участников, чтобы послушать 60+ спикеров национального и международного уровней, узнать больше о smart-city технологиях и принципах.

Цитрус Академия не могла оставаться в стороне, поэтому была представлена ​​на мероприятии в качестве участника образовательной секции. С докладом о возможностях освоения современных digital-профессий школьниками выступил руководитель Академии в Киевском регионе Назар Костюк. Также он представил передовые образовательные программы Цитрус Академии.

Kyiv Smart City Forum 2019 ознаменовался и тем, что здесь был подписан меморандум о сотрудничестве между Цитрус Академией и инициативой Kyiv Smart City. Таким образом, Цитрус Академия на партнерских условиях начинает обучение школьников направлениям мобильной фотографии и YouTube-блоггинга. Возможность доступна ученикам 16 киевских школ, входящих в программу Kyiv Smart City School. Двери киевской Цитрус Академии будут открыты для них всегда.

Мобильная фотография и YouTube-блогерство – это образовательные программы, где учат создавать фото- и видеоконтент, продвигать, а затем монетизировать его в Instagram и YouTube. На курсы можно приходить в любом возрасте и с любыми потребностями. Тренеры присматриваются к каждому студенту и адаптируют под него учебный материал. Также они следят за последними трендами, поэтому знания в Академии – всегда свежие и актуальные.

Базовые знания в области digital уже давно стали must have для современных украинцев. Теперь это инструмент не для того, чтобы выделиться, а для того, чтобы просто "удержаться на плаву". Например, навыки создания и продвижения фото-, видеоконтента помогают сделать больше, чем найти хобби или дело всей жизни. Они прокачивают коммуникативные навыки, социальность.

Количество digital-профессий становится все больше с каждым годом, а значит, становится больше возможностей для реализации способностей и талантов. Например, те же выпускники Kyiv Smart City School смогут учиться дальше в вузах и найти себя в современных сферах уже с первых лет взрослой жизни, занимаясь именно тем, к чему лежит душа.

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Цитрус Академия Kyiv Smart City Kyiv Smart City School
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