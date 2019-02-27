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Смартфон-бетон: как выглядит мобильник с зарядом на 50 дней

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с трудом влезает в карман и весит, как кусок бетона

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:24
Energizer Power Max P18K Pop едва умещается в карман
Energizer Power Max P18K Pop едва умещается в карман
Фото: Phone Arena

В то время, как именитые производители выпускают складываемые смартфоны, неспособные продержаться и одного дня без розетки, компания Avenir Telecom в сотрудничестве с Energizer анонсировала смартфон, который держит заряд 50 дней без подзарядки. Сегодня Energizer впервые показала фотографии этого необычного мобильника, который получился шокирующе огромным.

Energizer Power Max P18K Pop обладает 2 см толстым корпусом
Energizer Power Max P18K Pop обладает 2 см толстым корпусом
Фото: Phone Arena

Новинка получила название Energizer Power Max P18K Pop и оснащена огромной батареей емкостью 18000 мАч. Производитель с гордостью заявляет, что их творение является обладает "самым мощным аккумулятором в мире".

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Внешне смартфон от Energizer получился огромным до жути. Power Max P18K Pop выглядит не просто толстым – он громадный и необъятный даже для самой суровой руки дровосека с 40-летним стажем, а весит почти 500 грамм, словно кусок бетона.

Energizer Power Max P18K Pop
Energizer Power Max P18K Pop
Фото: Phone Arena

По словам Energizer, батарея P18K Pop примерно в 5 раз больше, чем у большинства современных смартфонов, позволяет пользователям непрерывно смотреть видео без остановки в течение двух дней, слушать 100 часов музыки или разговаривать на протяжении 90 часов. Заявленное время работы до 50 дней возможно только в режиме ожидания.

Energizer Power Max P18K Pop в сравнении с LG V40
Energizer Power Max P18K Pop в сравнении с LG V40
Фото: Phone Arena

Такая большая батарея означает, что P18K Pop фактически является павербанком со встроенным смартфоном внутри – мобильник способен подзаряжать другие подключенные к нему устройства через порт USB Type-C. При толщине 18 мм он почти в три раза толще iPhone – такой смартфон с трудом влезет в карман, а если все-таки втиснется, то носить его будет крайне неудобно из-за веса и габаритов.

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С точки зрения аппаратного оснащения Energizer Power Max P18K Pop относится к устройствам среднеценового уровня. Обладает 6,2-дюймовым IPS экраном с разрешением 2340×1080 пикселей, процессором MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного накопителя для хранения данных.

Фронтальная камера Energizer Power Max P18K Pop в виде перископа
Фронтальная камера Energizer Power Max P18K Pop в виде перископа
Фото: Phone Arena

Фотокамеры представлены тройным фотосенсором (12+5+2 Мп), а фронтальная – двойным на 16 и 2 МП. Более того, лицевая фотокамера реализована в виде перископа, как у Vivo NEX.

Продажи Energizer Power Max P18K Pop стартуют в июне 2019 года по цене 600 евро.

В Украине планируют заменить кассовый аппарат на смартфон:

Напомним что Xiaomi не успевает продавать Redmi Note 7 – люди разметают смартфоны миллионами. Также раньше мы анализировали, почему не стоит покупать дорогие модели смартфонов

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Источник: TechSpot
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