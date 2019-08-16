Смартфон будущего Huawei Mate X поступит в продажу зимой

Huawei не выпустит гибкий смартфон Mate X в сентябре, как планировалось ранее

Huawei Mate X появится в продаже к концу 2019 года Фото: CNET

Старт продаж смартфона с гибким дисплеем Mate X стоимостью 2600 долларов был перенесен с лета на сентябрь. Однако этим планам, скорее всего, не суждено сбыться. Huawei сообщили TechRadar, что "смартфон вряд ли появится в продаже раньше ноября". Тем не менее, производитель оптимистично относится к планам выпустить смартфон в 2019 году, вероятнее всего это произойдет в декабре.

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На складываемые смартфоны эксперты возлагали большие надежды, так как они могли задать новый тренд и открыть новую веху в мобильной индустрии. Но технические проблемы с первым анонсированным мобильным устройством с гибким экраном Samsung Galaxy Fold вынудили производителя отложить планы по его выпуску. Затем Huawei решила перенести выпуск гибкого Mate X с мая на средину лета, а затем на осень, а теперь даже осенний старт продаж оказывается под угрозой срыва.

Huawei Mate X Фото: CNET

Стоит также отметить, что в связи с летними санкциями США и выпуском конкурента Android для мобильных устройств в лице HarmonyOS, задержки с выпуском Mate X стали для китайского гиганта второстепенной проблемой.

Напомним, что ранее Meizu готовила новый "смартфон-убийцу" Xiaomi, который уже бьет рекорды производительности. В свою очередь осенью Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название.

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