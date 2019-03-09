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Смартфон Meizu "без дырок" с треском провалился

Сбор средств для Meizu Zero на краудфандинговой платформе Indiegogo провалился

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
Meizu Zero должен был выйти в цельнокерамическом корпусе без отверстий
Meizu Zero должен был выйти в цельнокерамическом корпусе без отверстий
Фото: Gizchina

В начале года Meizu с гордостью анонсировали прототип "смартфона будущего" Meizu Zero, в котором отсутствовали физические кнопки, корпус "без дырок" и вообще какие-либо порты подключения. На деле выяснилось, что революционный смартфон оказался никому не нужен – сбор средств на краудфандинговой платформе Indiegogo провалился.

Спустя месяц после анонса, только 29 человек профинансировали необычный гаджет от китайского бренда, заплатив в общей сложности почти 46 тысяч долларов – это меньше половины от запрашиваемых компанией 100 тысяч долларов. Так что выход на рынок такого устройства оказался под угрозой – Meizu может отказаться собирать и выпускать смартфон Zero вовсе. Более того, ценник мобильного аппарата тоже немалый – производитель хотел реализовывать их по 1299 долларов за штуку.

Уникальный смартфон Meizu Zero может вовсе не появиться в продаже
Уникальный смартфон Meizu Zero может вовсе не появиться в продаже
Фото: GizmoChina

Напомним, что Meizu Zero получил цельнокерамический корпус. Привычные кнопки были заменены на сенсорные, реагирующие на силу нажатия. Сканер отпечатков встроили в дисплей, который также служит в качестве динамика. Заряжать смартфон можно только беспроводным способом, а наушники нужно подключать по Bluetooth. Кроме того, слота для SIM-карты в устройстве также нет — вместо нее производитель использует виртуальную eSIM.

"Даркнет" потянулся к людям через телефоны:

Напомним, что китайский производитель Meizu пообещал внедрить функцию, аналогов которой нет у Xiaomi. Также днями Meizu представила дешевого "убийцу" Xiaomi Redmi 7.

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Источник: 4pda
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