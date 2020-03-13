Смартфон наркобарона Эскобара Escobar Fold 2 оказался дешевой подделкой

Escobar Fold 2 на деле оказалася смартфоном Samsung Galaxy Fold из бракованной партии с заклеенным логотипом

Можно ли доверять брату самого известного и влиятельного наркобарона в мире ныне покойного Пабло Эскобара? Роберто де Хесус Эскобар Гавирия представил новую модель золотистого складного смартфона Escobar Fold 2, которая на деле оказалась подделкой.

Еще в декабре 2019 года сообщалось, что Escobar Inc. выпускает складной телефон стоимостью 349 долларов под названием Escobar Fold 1. Выяснилось, что брат Пабло Эскобара просто взял за основу не самый удачный китайский гибкий смартфон Royole FlexPai, переименовал его в Escobar Fold 1 и позиционировал его как "самый защищенный мобильный телефон". А чтобы привлечь аудиторию, запустил сексистскую рекламу с полуголыми девушками.

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Преемник, Escobar Fold 2, который недавно поступил в продажу по цене в 399 долларов, на деле оказался полноценным Samsung Galaxy Fold. Как показал технический обозреватель YouTube Маркиз MKBHD Браунли, Escobar Inc. Приложили крайне мало усилий, чтобы скрыть тот факт, что это одно из устройств Samsung.

Под наклейкой Escobar Fold 2 находится логотип Samsung Фото: TechSpot

Блогер простым канцелярским ножом содрал золотую наклейку на тыльной стороне Escobar Fold 2, обнажив логотип Samsung под ним. Опытный пользователь мобильных телефонов факт подделки определит даже на глаз – истинного производителя выдает оболочка UI 2.0 от Samsung, форм-фактор и некоторые авторские логотипы в приложениях.

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Согласно другому каналу на YouTube, Mrwhosetheboss, генеральный директор Escobar Inc. Улоф Густафссон, признался, что компания выкупила партию складываемых смартфонов Galaxy Fold у частных торговых сетей, которые не соответствовали стандартам контроля качества Samsung, были возвращены продавцам по гарантии и были классифицированы как бракованные.

Однако цена на оригинальный Samsung Galaxy Fold стартует от 1980 долларов в США и от 56 999 гривен в Украине. Как же Escobar Inc. удалось реализовывать Escobar Fold 2 по такой сверхнизкой цене? Как выяснилось, дело даже не в более скудном комплектном наборе, состоящем из зарядки и кабеля USB-C. После старта продаж многие покупатели жаловались, что они не получили смартфоны Fold и Fold 2 даже спустя 1 месяц после оплаты заказа. Как отмечает Браунли, компания брата Пабло Эскобара, скорее всего, отправляет устройства журналистам на обзоры для рекламных целей, игнорируя при этом реальные заказы клиентов.

Напомним, что ранее обновление до Android 10 испортило смартфоны Xiaomi. Также в свою очередь Google удалила популярное приложение для смартфонов.

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