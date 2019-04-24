Смартфон Nokia взломали жевательной резинкой: видео

Компания HMD Global снизила порог чувствительности сканера отпечатков пальцев

Nokia 9 стала принимать за отпечаток пальца все что угодно Фото: Популярная Механика

Владельцы уникального смартфона Nokia 9 PureView с пентакамерой оказались вдвойне огорчены. Сперва пользователи жаловались производителю на отвратительную работу сканера отпечатков пальцев, вмонтированного в экран.

Компания HMD Global, которая является владельцем прав на бренд Nokia, услышала глас народа и выпустила обновление, которое должно было исправить проблему. Выяснилось, что патч вывел из строя работу датчика так, что Nokia 9 PureView стало можно разблокировать чем угодно.

После обновления Nokia 9 стала принимать за отпечаток пальца все что угодно: жевательную резинку, различные металлические предметы вроде монет и прочее. Причем смартфон разблокируется без проблем даже чужим отпечатком и даже любой частью тела.

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Проблемой оказалась банальная спешка. Программисты поторопились и вместо доработки алгоритма распознавания просто снизили порог чувствительности датчика, в результате чего сканер стал принимать за отпечаток буквально любые предметы.

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