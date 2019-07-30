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Смартфон Oppo высмеяли за откровенный дизайн

У перспективного китайского смартфона Oppo оказалась огромная куча серьезных инженерных проблем

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:34
Новинка Oppo обладает необычным экраном Waterfall
Новинка Oppo обладает необычным экраном Waterfall
Фото: Digital Trends

Производители смартфонов стараются придать смартфонам индивидуальности, чтобы пользователи хоть как-то выделялись из толпы. Иногда подобные идеи получаются, но большинство терпит крах. Свежий смартфон Oppo как раз оказался в центре внимания и скандала одновременно за смелое решение в дизайне, которое было высмеяно.

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Новинка Oppo обладает экраном Waterfall, предполагается, что телефон может стать продолжением Oppo Find X. Идея компании заключалась в том, чтобы покрыть дисплеем лицевую часть как можно большей площадью, как можно ближе приблизившись к заветному показателю в 100%. Все благодаря полностью округлым боковым граням (88 градусов), на которых закругляется экран, создавая необычный визуальный эффект водопада – выглядит это откровенно оригинально.

Чтобы достичь максимального покрытия лицевой стороны пришлось отказаться от селфи-камеры, динамика, а также физическими кнопками питания и громкости. Но это полбеды. После публикации снимков в социальной сети Weibo и Twitter пользователи ополчились против Oppo, высмеяв их новинку в первую очередь за главное его достоинство – откровенный дизайн экрана.

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Дисплей Waterfall вызывал множество претензий со стороны интернет-сообщества. Пользователи отмечают, что подобный экран очень хрупкий и в случае его повреждения ремонт обойдется очень дорого. Есть высокий риск ложных нажатий на экран. Как будет реализована регулировка звука, если кнопок нет. Кроме того, смартфон не сможет избежать бесконечных случайных активаций экрана из-за того, что его каждый раз придется брать руками за боковые грани.

Экран Waterfall оказался очень спорным решением
Экран Waterfall оказался очень спорным решением
Фото: Digital Trends

Oppo не показала, где находится селфи-камера. Если в перископе, то у флагмана будут проблемы с водонепроницаемым корпусом – от этого придется отказаться, но пользователи сейчас ценят герметичные корпуса.

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Китайский производитель Oppo не предоставил никакой информации о том, когда экран Waterfall будет использоваться на смартфоне. Пользователи также отметили, что никто не просил от Oppo такую инновацию, она никому не нужна, и вообще это плохая идея. И действительно, у Samsung была целая серия подобных устройств (Galaxy Edge, Galaxy S6 Edge и им подобные), однако компания не стала развивать такой дизайн как раз из-за жалоб пользователей на случайные нажатия, невозможность использования смартфона в чехле и излишнюю хрупкость конструкции.

Напомним, что ранее вскрылся грандиозный обман со смартфоном OnePlus 7 Pro. А недавно появились первые фото Samsung Galaxy Note 10 – размеры оказались впечатляющими.

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Источник: Digital Trends
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