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Смартфон Samsung Galaxy Note 20 рассекретили раньше презентации

Сегодня, 09:50

Коронавирус не помешает Samsung провести презентацию технологически совершенного смартфона Galaxy Note 20

Презентация Samsung Galaxy Note 20, запланированная на лето 2020 года, не будет перенесена и состоится вопреки карантину из-за коронавируса. Но само мероприятие пройдет в онлайновом режиме. Об этом сообщает южнокорейский ресурс Korea Herald.

Буквально перед самым карантином в Samsung успели провести презентацию флагманов серии Galaxy S20, которые отказались от названия Galaxy S11. Это было последнее крупное мероприятие в мобильной индустрии, так как через пару недель мир погрузился в тотальный карантин. Но здесь в помощь пришел интернет и онлайн-ивенты – именно на них Samsung и другие именитые производители анонсируют свои новинки. Galaxy Note 20 будет показан в таком же онлайновом режиме.

Ожидается, что Galaxy Note20 Ultra 5G получит AMOLED-экран диагональю 6,9 дюйма с максимальным разрешением 3200×1440 пикселей и соотношением сторон. На разрешении Full HD+ он сможет работать с частотой обновления 120 Гц, что обеспечит очень плавное изображение. В базовой конфигурации будет 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Как обычно бывает, Samsung использует процессор Exynos собственного производства и чип от Qualcomm (в данном случае Snapdragon 865 со встроенным модемом 5G). Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч.

Смотрите также в сюжете о том, как мы пользовались смартфонами в 90-х:

Более того, дизайн Galaxy Note 20 уже стал известен. Источник множества достоверных утечек, блогер Ice Universe опубликовал официальные CAD-рендеры Galaxy Note20. Подобные модели создаются для производителей чехлов, чтобы они имели представление о том, какие аксессуары можно выпустить для готовящейся к выходу новинки.

Рендеры Galaxy Note 20
Рендеры Galaxy Note 20
Фото: iguides.ru

Однако известно, что это "сырой" дизайн Galaxy Note20, поэтому к моменту выхода смартфона он будет выглядеть несколько иначе. Изменения, вероятно, будут крайне незначительными и коснутся лишь определенных элементов, а не всего устройства в целом. Производителям аксессуаров важно знать точные габариты устройства и места размещения различных модулей вроде камер, кнопок и портов.

Напомним, что ранее инсайдеры уверяли, что Samsung выпустит смартфон со 150-мегапиксельной фотокамерой. В то же время модели Samsung возглавили ТОП-25 самых лучших смартфонов 2020 года по уровню счастья.

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Источник: iguides.ru
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