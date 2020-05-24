Смартфон Samsung Galaxy Note 20 рассекретили раньше презентации

Коронавирус не помешает Samsung провести презентацию технологически совершенного смартфона Galaxy Note 20

Презентация Samsung Galaxy Note 20, запланированная на лето 2020 года, не будет перенесена и состоится вопреки карантину из-за коронавируса. Но само мероприятие пройдет в онлайновом режиме. Об этом сообщает южнокорейский ресурс Korea Herald.

Буквально перед самым карантином в Samsung успели провести презентацию флагманов серии Galaxy S20, которые отказались от названия Galaxy S11. Это было последнее крупное мероприятие в мобильной индустрии, так как через пару недель мир погрузился в тотальный карантин. Но здесь в помощь пришел интернет и онлайн-ивенты – именно на них Samsung и другие именитые производители анонсируют свои новинки. Galaxy Note 20 будет показан в таком же онлайновом режиме.

Ожидается, что Galaxy Note20 Ultra 5G получит AMOLED-экран диагональю 6,9 дюйма с максимальным разрешением 3200×1440 пикселей и соотношением сторон. На разрешении Full HD+ он сможет работать с частотой обновления 120 Гц, что обеспечит очень плавное изображение. В базовой конфигурации будет 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Как обычно бывает, Samsung использует процессор Exynos собственного производства и чип от Qualcomm (в данном случае Snapdragon 865 со встроенным модемом 5G). Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч.

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Более того, дизайн Galaxy Note 20 уже стал известен. Источник множества достоверных утечек, блогер Ice Universe опубликовал официальные CAD-рендеры Galaxy Note20. Подобные модели создаются для производителей чехлов, чтобы они имели представление о том, какие аксессуары можно выпустить для готовящейся к выходу новинки.

Рендеры Galaxy Note 20 Фото: iguides.ru

Однако известно, что это "сырой" дизайн Galaxy Note20, поэтому к моменту выхода смартфона он будет выглядеть несколько иначе. Изменения, вероятно, будут крайне незначительными и коснутся лишь определенных элементов, а не всего устройства в целом. Производителям аксессуаров важно знать точные габариты устройства и места размещения различных модулей вроде камер, кнопок и портов.

Напомним, что ранее инсайдеры уверяли, что Samsung выпустит смартфон со 150-мегапиксельной фотокамерой. В то же время модели Samsung возглавили ТОП-25 самых лучших смартфонов 2020 года по уровню счастья.

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