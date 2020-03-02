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Смартфон Xiaomi побил мировой рекорд

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3 показал максимально возможное количество баллов среди смартфонов в бенчмарке AnTuTu

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:25

3 марта компания Xiaomi представит третий смартфон в линейке моделей Black Shark. Игровой смартфон Black Shark 3 оснащен самым передовым аппаратным оборудованием, чтобы предоставить игрокам максимальный комфорт в видеоиграх. Новинка еще до официального анонса побила мировой рекорд мощности, превзойдя любой другой смартфон в мире.

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Прототип Xiaomi Black Shark 3 прошел тест в популярном бенчмарке (программа для оценки производительности) AnTuTu, который показал впечатляющие цифры в 620 952 балла. Сейчас это максимально возможный результат среди мобильных устройств. Более того, после выхода он может оказаться еще мощнее, ведь тестовый образец мог быть не до конца оптимизированным.

Xiaomi Black Shark 3 обладает внушительным аппаратным оснащением: процессор Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флэш-памяти и дисплей с разрешением 3120×1440 пикселей и частотой развертки в 120 Гц. Работает новинка на Android 10. Судя по рекламному постеру, емкость аккумулятора составит 4720 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Кроме того, смартфону приписывают быстрый 5G модем.

Результат мощности Xiaomi Black Shark 3 в бенчмарке AnTuTu
Результат мощности Xiaomi Black Shark 3 в бенчмарке AnTuTu
Фото: GSMarena

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Black Shark 3 также показали в коротком промо-ролике. Правда, в нем видна только задняя панель с фирменным логотипом и фирменным агрессивным дизайном.

Напомним, что ранее были рассекречены 70 топовых Android-смартфонов 2020 года. В то же время в Украине появится новый бренд смартфонов.

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Источники: GSMarena , Gizchina
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