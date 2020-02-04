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Смартфоны BlackBerry уходят с рынка: TCL закрывает производство

TCL Communication прекращает разработку, производство или продажу смартфонов BlackBerry

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:20
Последние устройства будут проданы в августе 2020 года
Последние устройства будут проданы в августе 2020 года
Фото: Pixabay

Пришло время попрощаться с телефонами BlackBerry. Китайская технологическая компания TCL Communication, которая владеет брендом BlackBerry Mobile, заявила, что закрывает магазины и производственные мощности легендарных смартфонов. Об этой прискорбной новости компания заявила в Twitter.

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31 августа 2020 года будет продан последний смартфон BlackBerry Mobile. Однако оказывать поддержку пользователям, в том числе осуществлять гарантийный ремонт и выпускать прошивки, TCL Communication будет до августа 2022 года.

"TCL Communication больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства BlackBerry. Тем не менее, компания будет продолжать оказывать поддержку существующему портфелю мобильных устройств, включая обслуживание клиентов и гарантийное обслуживание, до 31 августа 2022 года", – говорится в сообщении компании.

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TCL заключила соглашение о лицензировании телефонов Blackberry в декабре 2016 года, и ее первый телефон в линейке, BlackBerry KeyOne, дебютировал в 2017 году. В следующем году вышла значительно улучшенная версия BlackBerry Key2. В прошлом году BlackBerry Mobile приостановила выпуск Key3, но предположила, что в 2020 году возможно будет выпущено устройство с поддержкой сетей 5G и смартфон со складываемым экраном, но этим планам, похоже, не суждено будет сбыться.

TCL и BlackBerry отказались от дальнейших комментариев.

Напомним, что ранее мы рассказывали о самых недооцененных моделях смартфонов, куда вошел аппарат BlackBerry. А в прошлом году TCL продавал смартфоны вместе с вирусами.

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Источник: CNET
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