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Смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи

Разработка китайской компании Oppo позволит звонить и писать сообщения без сотовых станций

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:55
MeshTalk может использоваться там, где недоступна сотовая связь
MeshTalk может использоваться там, где недоступна сотовая связь
Фото: Pixabay

Китайский производитель Oppo разработал уникальную технологию для смартфонов под названием MeshTalk, которая позволит отказаться от привычных 3G/4G сетей и сотовой связи. Разработка компании позволяет общаться голосовой связью и отправлять текстовые сообщения в мессенджерах без использования Wi-Fi и мобильных сотовых станций.

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В основе технологии лежит принцип работы рации: встроенный в каждый смартфон ретранслятор с радиусом действия в 3 км. Если в радиусе появится еще один смартфон с MeshTalk, то зона покрытия увеличивается. Oppo утверждает, что эта технология относительно экономична: с включенным модулем связи смартфон держится в режиме ожидания до трех суток. Также такой способ передачи данных безопасный, так как обмен происходит напрямую с устройства на устройство.

В основе технологии MeshTalk лежит принцип работы, похожий на связь по рации
В основе технологии MeshTalk лежит принцип работы, похожий на связь по рации
Фото: TechSpot

По словам представителей Oppo, MeshTalk может использоваться там, где недоступна сотовая связь и мобильный интернет, а также для конфиденциального общения абонентов. Сейчас технология работает исключительно на смартфонах Oppo, но, когда будет запущена хотя бы в тестовом режиме, пока не сообщается.

Напомним, что ранее Xiaomi показала MIUI "будущего" с новыми функциями. А другая перспективная технология для смартфонов будущего с гибкими дисплеями потерпела поражение.

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Источник: iguides.ru
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