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Смартфоны Google Pixel 3 продают по смешным ценам

В Европе смартфоны Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL продают со скидками до 280 долларов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
Поисковый гигант обрушил цены на смартфоны
Поисковый гигант обрушил цены на смартфоны
Фото: Akket

В ряде европейских стран компания Google проводит очень приятную акцию для тех, кто хочет обзавестись флагманским смартфоном с качественной камерой. Поисковый гигант обрушил цены на смартфоны Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL с огромными скидками.

В Германии смартфоны можно купить со скидкой в 250 евро, что составляет порядка 280 долларов, а в Великобритании — 150 фунтов стерлингов или 190 долларов, что составляет треть от цены мобильного устройства.

В Германии смартфоны можно купить со скидкой в 250 евро
В Германии смартфоны можно купить со скидкой в 250 евро
Фото: Phone Arena

В США цены на Pixel 3 и Pixel 3 XL в официальном магазине Google остались прежними — 799 и 899 долларов соответственно, не подешевев ни на цент с момента выпуска в октябре прошлого года.

Такое падение цен эксперты связывают с анонсом смартфонов Pixel 3a и Pixel 3a XL, чтобы освободить залежавшиеся модели под новинки, дебют которых состоится 7 мая. Смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL должны оказаться проще по характеристикам и дешевле оригинальных Pixel 3. Стартовая цена на них ожидается около 500 долларов.

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Напомним, что ранее Google случайно подарила пользователю смартфонов на 9 тыс. долларов. Также читайте обзор Samsung Galaxy Fold, от которого мир оказался в восторге.

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Источник: ixbt.com
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