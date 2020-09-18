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Смартфоны Huawei массово скупают – в чем причина

Сегодня, 17:31

Цены на отдельные модели мобильных устройств Huawei выросли на 40%

Samsung и SK Hynix прекратили продавать электронные компоненты Huawei, поскольку администрация Трампа ужесточила санкции в отношении китайского производителя телефонов. Согласно CNN, Соединенные Штаты перекрыли доступ Huawei к жизненно важным передовым компьютерным чипам, нанеся серьезный удар по бизнесу китайского гиганта.

Принятые в отношении Huawei меры фактически распространяют этот запрет на всех разработчиков микросхем, таких как тайваньская MediaTek, акции которой во вторник упали почти на 10%. Это решение представляет серьезную угрозу для Huawei, которая заявила, что больше не сможет производить свои фирменные процессоры Kirin для смартфонов. Ранее из-за санкций тайваньский производитель микросхем TSMC приостановил продажи чипов Huawei.

Цены на Huawei взлетели
Цены на Huawei взлетели
Фото: Sky.com

Как сообщает Reuters, в последнее время на китайском рынке активно скупают смартфоны Huawei, которые оснащаются мощными моделями процессоров HiSilicon Kirin. Логика покупателей проста – скоро запасы процессоров в Huawei закончатся, и приобрести смартфоны на их основе будет невозможно.

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Цены на отдельные модели мобильных устройств Huawei выросли на 40% по сравнению с январем этого года. На оптовых площадках цены на старшие модели смартфонов этой марки растут буквально каждый час, как отмечают китайские торговцы.

По оценкам экспертов IDC, запасов процессоров HiSilicon компании Huawei хватит примерно до середины 2021 года. Их можно растянуть и на более длительный срок, но для этого придется искусственно ограничивать объемы выпуска смартфонов. В следующем году Huawei также обещает перевести свои смартфоны на операционную систему Harmony OS, которая будет конкурентом Android. Но аналитики утверждают, что без чипов компании будет трудно дальше развивать свой бизнес.

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Санкции были введены в августе после ряда других ограничений, введенных с прошлого года. Они запрещают неамериканским компаниям продавать компоненты, разработанные с использованием американских технологий, если эти компании не получат специального разрешения от США.

Напомним, что ранее Huawei разрабатывала самый быстрый 24-ядерный процессор в мире. В то же время у смартфона Huawei Mate 40 обнаружена фантастическая особенность.

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Источники: Reuters , CNN , Sky.com
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