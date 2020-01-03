Смартфоны на Android оказались в опасности: как защититься
Проблема затрагивает владельцев фирменных смартфонов Google
Владельцы смартфонов на Android оказались в опасности по вине Google. Встроенное популярное приложение несет в себе скрытую угрозу – система начала предупреждать пользователей о том, что мессенджер Google Allo заражен.
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Примечательно, что проект Allo закрыт еще с марта 2019 года и в свежих обновлениях Android этот мессенджер автоматически удалялся. Но на старых устройствах, которые не получают обновлений, это приложение до сих пор остается и является потенциальной угрозой безопасности. В принципе, приложение можно установить и сейчас, если скачать из интернета файл APK.
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Как сообщает Android Authority, проблема с безопасностью затрагивает в основном фирменные смартфоны Google, в том числе Pixel XL, Pixel 2 XL и Nexus 5X, с установленным антивирусом Avast, а также Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.
В предупреждении система советует удалить Google Allo немедленно. Пока компания никак ситуацию не прокомментировала.
Напомним, что ранее смартфоны начали получать обновления до Android 10 из-за сбоя. Также недавно на Android более 800 приложений оказались в зоне риска.
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