Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Смартфоны на Android оказались в опасности: как защититься

Проблема затрагивает владельцев фирменных смартфонов Google

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:50
Владельцы Android рискуют своей безопасностью
Владельцы Android рискуют своей безопасностью
Фото: Unsplash

Владельцы смартфонов на Android оказались в опасности по вине Google. Встроенное популярное приложение несет в себе скрытую угрозу – система начала предупреждать пользователей о том, что мессенджер Google Allo заражен.

Читайте также:
Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

Смотрите также в сюжете о том, как зрители обсуждали в соцсетях вирусы в Интернете:

Примечательно, что проект Allo закрыт еще с марта 2019 года и в свежих обновлениях Android этот мессенджер автоматически удалялся. Но на старых устройствах, которые не получают обновлений, это приложение до сих пор остается и является потенциальной угрозой безопасности. В принципе, приложение можно установить и сейчас, если скачать из интернета файл APK.

Предупреждение об опасности использования Google Allo
Предупреждение об опасности использования Google Allo
Фото: Android Authority

Читайте также:
Android лишится главного преимущества перед iPhone

Как сообщает Android Authority, проблема с безопасностью затрагивает в основном фирменные смартфоны Google, в том числе Pixel XL, Pixel 2 XL и Nexus 5X, с установленным антивирусом Avast, а также Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.

Android видит угрозу в Google Allo
Android видит угрозу в Google Allo
Фото: Android Authority

В предупреждении система советует удалить Google Allo немедленно. Пока компания никак ситуацию не прокомментировала.

Напомним, что ранее смартфоны начали получать обновления до Android 10 из-за сбоя. Также недавно на Android более 800 приложений оказались в зоне риска.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Apple в 2020 году выпустит два "дешевых" смартфона iPhone 9 Ниже плинтуса: дешевый смартфон Nokia рухнул в цене WhatsApp прекращает поддержку устаревших версий Android и iOS Google запускает полезную функцию
вирус Google опасность Android смартфоны мессенджер Huawei
Источник: Android Authority
Реклама

Новости партнеров

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Розкішна дівчина українського футболіста шикарно танцює. Відео
Розкішна дівчина українського футболіста шикарно танцює. Відео
Похудение возможно и без физических упражнений
Похудение возможно и без физических упражнений
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:00Food

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Вчера, 12:17Fun

Лучшие колядки 2020 на украинском языке

Вчера, 09:04Техно

Ниже плинтуса: дешевый смартфон Nokia рухнул в цене

2 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2020 году

2 январяШоу-бизнес

Нарушила молчание: Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

2 январяШоу-бизнес

В Новый год с шиком! Мелания Трамп затмила всех своим образом на новогодней вечеринке

2 январяEvents

Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

2 январяFood

Рождественские блюда в Украине: что должно быть на праздничном столе

2 январяТехно

Windows 7 осталось "жить" две недели: что будет дальше

2 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

1 январяТехно

Электромобили хуже дизеля для экологии: мнение Mazda

1 январяEvents

Поздравления с Новым годом 2020: стихи, смс и яркие открытки

1 январяEvents

Новый год 2020: красивые открытки, картинки и поздравления

1 январяEvents

Открытки и поздравления с Новым 2020 годом

1 январяEvents

Поздравления с Новым годом 2020: красивые стихи и короткие смс

1 январяFood

Как сделать шипучку от похмелья: рецепт, проверенный временем

Новости партнеров

Топ-5 комнатных растений, которые очищают воздух
Топ-5 комнатных растений, которые очищают воздух
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Астролог назвав 4 знаки Зодіаку, які розбагатіють в 2020 році
Астролог назвав 4 знаки Зодіаку, які розбагатіють в 2020 році
Велосипедистка дня: звезда глянца и гламура Мел Родригес
Велосипедистка дня: звезда глянца и гламура Мел Родригес
Самой успешной певице Америки Тэйлор Свифт – 30 лет. Фотогалерея
Самой успешной певице Америки Тэйлор Свифт – 30 лет. Фотогалерея
Неймовірна красуня стала відома завдяки любові до Ліверпуля. Фото
Неймовірна красуня стала відома завдяки любові до Ліверпуля. Фото
6 признаков эмоциональной измены
6 признаков эмоциональной измены
"Це жах": Волочкова показала нове фото