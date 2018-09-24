Смартфоны на Android отмечают десятилетие: кто был первым

HTC Dream появился в продаже спустя год после выхода iPhone, но завоевать успех это ему не помешало

Первый Android смартфон появился в продаже ровно 10 лет назад. Фото: Android Planet

Несмотря на то, что компания HTC сейчас переживает не лучшие времена, именно этот тайваньский производитель выпустил первый коммерческий смартфон на мобильной операционной системе Android – модель T-Mobile G1 или HTC Dream. Это случилось 10 лет назад – 23 сентября 2008 года.

Первый Android cмартфон T-Mobile G1 Фото: The Verge

HTC Dream появился в продаже спустя год после выхода iPhone, но завоевать успех это ему не помешало. По итогам первых 6 месяцев в Соединенных Штатах было продано свыше 1 миллиона экземпляров этой модели, что составляло 6% американского рынка.

T-Mobile G1 или HTC Dream в сложенном виде Фото: androidplanet.nl

Первый Android-смартфон был очень необычным, причем он выглядит футуристичным даже сейчас. Корпус был выполнен в форм-факторе горизонтального слайдера с QWERTY клавиатурой, которую популяризировала канадская компания Blackberry. Также у смартфона были механические кнопки ответа и сброса звонков, а также кнопки меню и возвращения на предыдущий и домашний экраны. В конструкции был даже очень удобный трекболл для комфортной навигации.

Интерфейс Android 1.0 Фото: androidplanet.nl

Работал HTC Dream на Android 1.0, но мог обновляться до версии Android 1.6 Donut. Работал смартфон на одноядерном процессоре Qualcomm MSM7201A с частотой 528 МГц, обладал крохотным по современным меркам экраном с диагональю 3 дюйма разрешением 480х320 пикселей. Количество оперативной памяти составляло 192 МБ, а флэш-памяти – 256 МБ. Также была у смартфона одна 3-мегапиксельная камера и проприетарный аудиоразъем, для которого предлагался адаптер с разъемом 3,5 мм. Питание T-Mobile G1 обеспечивала батарея емкостью 1150 мА·ч.

Сравнение размеров Google Pixel с HTC Dream Фото: androidcentral.com

Десять лет назад мало кто верил успех в Android, а эксперты заочно называли iOS бесспорным лидером на рынке мобильных платформ. Но история показала, что даже эксперты могут ошибаться.

Напомним, что летом этого года Apple iPhone отмечал свое 11-летие. А на днях вышел аналог Android без слежки Google с вырезанными сервисами этой компании и абсолютной свободой.