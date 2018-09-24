Смартфоны на Android отмечают десятилетие: кто был первым
HTC Dream появился в продаже спустя год после выхода iPhone, но завоевать успех это ему не помешало
Несмотря на то, что компания HTC сейчас переживает не лучшие времена, именно этот тайваньский производитель выпустил первый коммерческий смартфон на мобильной операционной системе Android – модель T-Mobile G1 или HTC Dream. Это случилось 10 лет назад – 23 сентября 2008 года.
HTC Dream появился в продаже спустя год после выхода iPhone, но завоевать успех это ему не помешало. По итогам первых 6 месяцев в Соединенных Штатах было продано свыше 1 миллиона экземпляров этой модели, что составляло 6% американского рынка.
Первый Android-смартфон был очень необычным, причем он выглядит футуристичным даже сейчас. Корпус был выполнен в форм-факторе горизонтального слайдера с QWERTY клавиатурой, которую популяризировала канадская компания Blackberry. Также у смартфона были механические кнопки ответа и сброса звонков, а также кнопки меню и возвращения на предыдущий и домашний экраны. В конструкции был даже очень удобный трекболл для комфортной навигации.
Работал HTC Dream на Android 1.0, но мог обновляться до версии Android 1.6 Donut. Работал смартфон на одноядерном процессоре Qualcomm MSM7201A с частотой 528 МГц, обладал крохотным по современным меркам экраном с диагональю 3 дюйма разрешением 480х320 пикселей. Количество оперативной памяти составляло 192 МБ, а флэш-памяти – 256 МБ. Также была у смартфона одна 3-мегапиксельная камера и проприетарный аудиоразъем, для которого предлагался адаптер с разъемом 3,5 мм. Питание T-Mobile G1 обеспечивала батарея емкостью 1150 мА·ч.
Десять лет назад мало кто верил успех в Android, а эксперты заочно называли iOS бесспорным лидером на рынке мобильных платформ. Но история показала, что даже эксперты могут ошибаться.
Напомним, что летом этого года Apple iPhone отмечал свое 11-летие. А на днях вышел аналог Android без слежки Google с вырезанными сервисами этой компании и абсолютной свободой.