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Смартфоны Nokia сделают узнаваемыми

Для Nokia придумали отличительную особенность, которой нет у других смартфонов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:25
"Индивидуальная" технология была запатентована HMD Global еще в 2018 году
"Индивидуальная" технология была запатентована HMD Global еще в 2018 году
Фото: Gizchina

Легендарные телефоны Nokia 15 лет назад славились своим уникальным и узнаваемым внешним видом, который различался от модели к модели – такой подход способствовал индивидуальности. Компания HMD Global, владелец прав на бренд Nokia, решила возродить былую традицию и придать уникальности своим смартфонам, которые сейчас трудно отличить друг от друга, сообщает iGuides.

Для смартфонов уже Nokia придумали отличительную особенность – светящаяся кнопка включения, впервые реализованная в бюджетных Nokia 3.2 и Nokia 4.2, представленные на международной выставке MWC 2019.

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Как стало известно из обнародованных документов Nokia, эта технология была запатентована HMD Global еще в 2018 году, а в 2019-м производитель начнет реализовывать ее в своих смартфонах. Будет ли кнопка с подсветкой установлена во все новые модели, не сообщается, но она точно появится в линейках с доступными аппаратами.

Светодиодная подсветка вокруг кнопки питания будет оснащаться всеми будущими смартфонами Nokia
Светодиодная подсветка вокруг кнопки питания будет оснащаться всеми будущими смартфонами Nokia
Фото: TechSpot

Светодиодная подсветка вокруг кнопки питания работает так же, как и индикатор оповещений. Если пропущенных уведомлений нет, то клавиша будет с определенной периодичностью переливаться белым цветом, придавая небольшую индивидуальность мобильному устройству.

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Звезды, которые попали на крючок телефонных аферистов:

Напомним, что ранее Nokia 9 PureVeiw обзавелась фантастической пентакамерой, которая делает невероятно реалистичного качества фотоснимки. Более того, эта Nokia 9 обошла iPhone XS в битве фотокамер.

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Источник: iguides.ru
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