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Смартфоны OnePlus получили Android 10: что нового

Производитель объявил об официальном выходе Oxygen OS 10 для OnePlus 7 и 7 Pro

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:46
Прошивка Oxygen OS 10 для OnePlus 7 основана на Android 10
Прошивка Oxygen OS 10 для OnePlus 7 основана на Android 10
Фото: Unsplash

Третьего сентября состоялся официальный выход Android 10 для смартфонов. Первыми прошивку получили устройства Google Pixel. Теперь под конец месяца производитель OnePlus объявил об официальном выпуске прошивки Oxygen OS 10 на основе Android 10 для своих смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro.

Смотрите также в сюжете о том, как контроллеров вооружили смартфонами:

Обновление принесло новый пользовательский интерфейс с полноэкранными жестами, повышенную конфиденциальность и безопасность, новые настройки и функции, например, Game Space, которая объединяет все игры в одном месте для более легкого доступа.

Список всех изменений:

  • Новый дизайн интерфейса
  • Расширенные разрешения по определению местоположения;
  • Возможность выбирать формы значков для отображения в быстрых настройках;
  • Добавлены свайпы с левого или правого края экрана, чтобы вернуться назад;
  • Добавлена ​​нижняя панель навигации, позволяющая переключаться влево или вправо для последних приложений;
  • Новая функция Game Space теперь объединяет все ваши любимые игры в одном месте для более легкого доступа и лучшего игрового опыта;
  • Интеллектуальная информация, основанная на определенном времени, местах и ​​событиях для Ambient Display (Настройки — Дисплей — Ambient Display — Smart Display);
  • Теперь можно блокировать спам по ключевым словам для сообщения (сообщения — спам — настройки — настройки блокировки).

Также до конца сентября ожидается выход Android 10 для прошлогодних моделей OnePlus 6 и OnePlus 6T. Причем могут выпустить сразу финальный вариант, а не бета-версию, как это было в случае с OnePlus 7.

Напомним, что ранее были объявлены устройства Samsung, которые получат Android 10. Недавно также Android 10 стал доступен для смартфонов Xiaomi.

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Источник: ixbt.com
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