Смартфоны рухнут в цене благодаря новому изобретению

Производитель чипов Qualcomm анонсировал дешевый мобильный процессор Snapdragon 690 с 5G-модемом

Американская компания Qualcomm, процессоры которой стоят в подавляющем большинстве смартфонов на Android, анонсировала новый мобильный чип 6-й серии Snapdragon 690, предназначенный для телефонов среднего класса. Особенность его в том, что это первый чип недорогой 6-серии с поддержкой сетей пятого поколения, а это означает, что смартфоны с 5G-модемами сильно подешевеют.

Насколько сильно такие смартфоны рухнут в цене? Для справки, Nokia 5.3 со Snapdragon 665 внутри доступен за 160 долларов, в то время как новый Motorola Moto E на чипсете Snapdragon 632 предлагается за 149 долларов. В прошлом году Google использовал Snapdragon 670 в Pixel 3a за 399 долларов. Можно рассчитывать, что новая волна дешевых телефонов 5G, использующих Snapdragon 690, потенциально может снизить эту стоимость до 400 долларов даже ниже, если сравнивать с сопоставимыми телефонами сегодня.

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В 2-ядерном процессоре Snapdragon 690 с частотой 2 ГГц будет использоваться модем Qualcomm Snapdragon X51, который не интегрирован в чипсет, а является отдельным чипом и подключается к сетям Sub-6 ГГц 5G. В то время как Sub-6 не обеспечивает такой же высокой скорости, которую могут предложить соединения по mmWave 5G, но зато предложит больший охват благодаря поддержке популярных частот. К примеру, в США T-Mobile, Sprint и AT&T используют Sub-6.

К тому же Qualcomm обновила возможности процессора, добавив поддержку экранов с частотой обновления 120 Гц, видео с поддержкой 4K HDR и возможность использовать камеры с разрешением до 192 мегапикселей. Так что в среднеценовом сегменте стоит ожидать появления смартфонов с подобными возможностями, которые ранее были доступны только топовым моделям.

Qualcomm заявляет, что LG, HMD Global (Nokia), Motorola и TCL уже заинтересованы в производстве дешевых телефонов с 5G на основе нового процессора Snapdragon 690, а первые появятся во второй половине этого года.

Qualcomm не едина компания, которая хочет сделать 5G-сети доступнее для потребителей. MediaTek делает то же самое с линейкой процессоров 5G с поддержкой Dimensity. 8-ядерный процессор Dimensity 800 с частотой 2 ГГц, который также поддерживает экраны с частотой обновления 120 Гц и 4K HDR-видео, можно найти в небольшом наборе телефонов, доступных в Азии, в том числе Huawei Enjoy Z стоимостью около 270 долларов. Диапазон MediaTek продолжается с чипами Dimensity 820 и Dimensity 1000 5G с более высокими характеристиками.

Напомним, что ранее смартфоны на Android получили огромное преимущество благодаря процессору Snapdragon 865. Также недавно древний процессор AMD разогнали до немыслимой скорости.

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