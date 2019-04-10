Смартфоны сильно упадут в цене: прогноз экспертов

К 2021 году стоимость складываемых смартфонов снизится примерно до 1490 долларов

Цена на складные телефоны в ближайшие годы значительно упадет Фото: Techadvisor

Складываемые смартфоны – это один из главных модных трендов мобильной индустрии 2019 года. Samsung первым "выстрелит" своим Samsung Galaxy Fold стоимостью 1980 долларов, за которым последует и Huawei Mate X по цене 2590 долларов. Но рынок не проявляет большой заинтересованности в таких смартфонах из-за их высокой цены.

В 2018 году рынок был шокирован ценами на iPhone XS, но с трудом принял новую тенденцию подорожания смартфонов, которую быстро подхватили именитые производители. Но цена складываемых мобильных устройств – это уже перебор, сообщает Gizchina.

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Завышенная цена остается самой большой проблемой, которая может поставить крест на массовом производстве. Одной из главных причин такой стоимости складных смартфонов является высокая цена гибких дисплеев. Производители гибких панелей, понимая это, уже начали работать над данной проблемой. Существует надежда на то, что в ближайшем будущем все изменится.

Демонстрация возможностей гибкого дисплея Huawei Mate X Фото: TechSpot

Китайский производитель гибких экранов BOE, поставляющий панели для Huawei Mate X, утверждает, что цена на складные телефоны в ближайшие годы значительно упадет. Старший вице-президент BOE Чжан Юй заявил недавно в беседе с журналистами, что к 2021 году цена на смартфоны в этом форм-факторе снизится примерно до 1490 долларов.

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Стоит отметить, что Huawei планирует вскоре приступить к выпуску смарт-телевизоров, и Чжан Юй не стал отрицать слухи о том, BOE находится в числе ее поставщиков телевизионных панелей. Сообщается, что в настоящее время стоимость 55-дюймовых 4K ТВ-панелей BOE составляет чуть больше 200 долларов.

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