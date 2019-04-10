Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Смартфоны сильно упадут в цене: прогноз экспертов

К 2021 году стоимость складываемых смартфонов снизится примерно до 1490 долларов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Цена на складные телефоны в ближайшие годы значительно упадет
Цена на складные телефоны в ближайшие годы значительно упадет
Фото: Techadvisor

Складываемые смартфоны – это один из главных модных трендов мобильной индустрии 2019 года. Samsung первым "выстрелит" своим Samsung Galaxy Fold стоимостью 1980 долларов, за которым последует и Huawei Mate X по цене 2590 долларов. Но рынок не проявляет большой заинтересованности в таких смартфонах из-за их высокой цены.

В 2018 году рынок был шокирован ценами на iPhone XS, но с трудом принял новую тенденцию подорожания смартфонов, которую быстро подхватили именитые производители. Но цена складываемых мобильных устройств – это уже перебор, сообщает Gizchina.

Читайте также
Xiaomi показала дешевый складываемый смартфон на видео

Завышенная цена остается самой большой проблемой, которая может поставить крест на массовом производстве. Одной из главных причин такой стоимости складных смартфонов является высокая цена гибких дисплеев. Производители гибких панелей, понимая это, уже начали работать над данной проблемой. Существует надежда на то, что в ближайшем будущем все изменится. 

Демонстрация возможностей гибкого дисплея Huawei Mate X
Демонстрация возможностей гибкого дисплея Huawei Mate X
Фото: TechSpot

Китайский производитель гибких экранов BOE, поставляющий панели для Huawei Mate X, утверждает, что цена на складные телефоны в ближайшие годы значительно упадет. Старший вице-президент BOE Чжан Юй заявил недавно в беседе с журналистами, что к 2021 году цена на смартфоны в этом форм-факторе снизится примерно до 1490 долларов.

Читайте также
Модные и быстрые: самые главные смартфоны 2019 года

Стоит отметить, что Huawei планирует вскоре приступить к выпуску смарт-телевизоров, и Чжан Юй не стал отрицать слухи о том, BOE находится в числе ее поставщиков телевизионных панелей. Сообщается, что в настоящее время стоимость 55-дюймовых 4K ТВ-панелей BOE составляет чуть больше 200 долларов.

Смотрите также в сюжете о том, как мобильный телефон позволяет мошенникам дотянуться в ваши карманы:

Напомним, что ранее эксперты назвали самые выгодные смартфоны апреля. В то же время биткоин резко подорожал, а эксперты не понимают почему.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
HTC отказывается от смартфонов и удаляется из Google Play Названы самые выгодные смартфоны апреля Samsung порадовал владельцев старых смартфонов Galaxy Nokia выпустила первый смартфон с дырой в дисплее
цены цена эксперты телефоны Samsung смартфоны Samsung Galaxy Huawei
Источник: Gizchina
Реклама

Новости партнеров

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»
Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»
До мурашек! Леонид Агутин высказался об отношениях с Анжеликой
До мурашек! Леонид Агутин высказался об отношениях с Анжеликой

Популярные статьи

Вчера, 17:16Fun

9 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 13:35Техно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

Вчера, 13:18Fun

Девушка в белом платье сорвала свадьбу бывшего жениха: видео

Вчера, 12:30Fun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей

8 апреляFun

Показали "самое лучшее фото с выпускного"

7 апреляFun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

7 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

7 апреляFun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

7 апреляТехно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

7 апреляFun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

7 апреляFun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

7 апреляШоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

7 апреляFun

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 апреляШоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

7 апреляТехно

Мобильная игра The Elder Scrolls: Blades стала доступна всем

Новости партнеров

Эдвард Радзинский: «Сына посадили из-за меня»
Эдвард Радзинский: «Сына посадили из-за меня»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Дочь Ван Дамма переплюнула отца
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Сати Казановой стало стыдно за родителей
7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд
7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца