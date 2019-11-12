Смартфоны Sony исчезают из продажи: в чем причина

По всему миру прекращают продажи смартфонов Sony Xperia

Sony Xperia продаются крайне плохо Фото: CNET

Вслед за тайваньским брендом HTC, японский производитель Sony, похоже, сворачивает свое мобильное направление. Продажи мобильных устройств Xperia знаменитого бренда показывают отрицательную динамику с 2017 года. Два года назад Sony реализовала 13,5 миллионов смартфонов, а в прошлом году — 6,5 млн. В этом году Sony едва смогла продать 2,5 миллионов мобильных устройств. По мнению экспертов, изъятие из продажи смартфонов Xperia по всему миру связано с началом сворачивания мобильного бизнеса Sony, сообщает Gizchina.

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Отчитываясь о доходах за третий квартал 2019 года, Sony сообщила, что за период с июля по сентябрь по всему миру было реализовано всего 600 тысяч мобильных устройств Xperia. В предыдущем квартале компанией было продано ненамного больше смартфонов — 900 тысяч штук.

Весной 2019 года генеральный директор Sony назвал бизнес по выпуску смартфонов неотъемлемым видом деятельности компании. По мнению экспертов, для оживления бизнеса смартфонов компании потребуется предпринять более чем значительные усилия. Однако отрицательная динамика показала Sony убыточность мобильного направления, поэтому компания решила покончить с этим бизнесом, сосредоточившись на выпуске другой продукции.

Отрицательная динамика показала Sony убыточность мобильного направления Фото: Gizchina

Sony уже начала закрытие сервисов, предназначенных для смартфонов Xperia. К примеру, недавно эксклюзивное для смартфонов Sony приложение Remote Play для стримминга игр с PlayStation 4 стало доступно для всех устройств на Android. С 1 апреля 2020 года компания прекратит поддержку облачного сервиса для резервного копирования Backups компании Amazon, используемого для приложения Album.

Также, начиная с модели Sony Xperia 5, у смартфонов компании больше не будет приложения электронной почты Sony. Вместо этих приложений владельцам смартфонов будет предложено воспользоваться сервисами Google Photos и Gmail.

Напомним, что в игровом направлении у Sony все отлично – компания недавно анонсировала пятую игровую приставку PlayStation 5. Также недавно в Киеве Sony сняла рекламу PlayStaion 4.

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