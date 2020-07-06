Смартфоны дорожают: аналитики озвучили печальный прогноз

Аналитики назвали главные причины резкого подорожания смартфонов за последние годы

Владельцы смартфонов наверняка заметили неприятную тенденцию роста цен за последние годы. Многие сходятся во мнении, что цены на смартфоны неадекватно завышены, нас обманывают и мы просто переплачиваем. За топовые флагманские аппараты сейчас просят 1500-2000 долларов, а некоторые даже выше. Причем этот нездоровый курс на подорожание с легкостью превышает стоимость некогда других дорогих гаджетов – ноутбуков и ЖК-телевизоров.

Вспомните, как всего пять лет назад смартфоны были существенно доступнее. Цены варьировались в пределах 600 или 700 долларов. Но внезапно Apple преодолела психологическую отметку стоимости iPhone X в 1000 долларов, затем конкуренты не остались в стороне и выяснилось, что ценового "потолка" не существует – потребитель все равно купит. Такое положение дел на рынке заставляет нас задуматься о том, что стоит за неослабевающим ростом расходов на мобильные телефоны, и каким будет ценообразование в будущем? Аналитики из Android Authority назвали причины резкого подорожания смартфонов за последние годы.

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Авторы вспомнили, что первым по-настоящему дорогим смартфоном был iPhone в 2007 году. Лидеры индустрии даже считали это безумием и пророчили Apple провал. Но такой смартфон быстро стал культовым и потребители его покупали больше для статуса и делают это до сих пор, несмотря на постоянное повышение его стоимости – это стало в порядке вещей.

По мнению аналитиков, смартфон со временем стал долгосрочной инвестицией. Кроме того, люди стали более отчетливо ощущать, что качество устройств, их мощность и возможности увеличились. Сегодняшние экраны намного больше и лучше, чем несколько лет назад, батареи более емкие, объем памяти огромен, процессоры по мощности способны конкурировать с ноутбуками. Ну, и самое очевидное — устройства включают в себя много камер, а их качество приблизилось к возможностям "зеркалок". Самые дорогие смартфоны и вовсе оснащены самыми новыми технологиями: гибкие экраны, датчики типа LiDAR и прочие возможности.

По мнению экспертов, что смартфоны будут развиваться и впредь, но вряд ли когда-нибудь станут дешевле – рост цен неизбежен.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг из ТОП-5 лучших смартфонов лета 2020 года. Также мы рекомендовали антикризисные модели – ТОП-7 доступных смартфонов.

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