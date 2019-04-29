Смартфоны стремительно "убивают" рынок фотокамер

Руководство Canon прогнозирует сокращение рынка фотокамер вдвое к 2021 году

Чистая прибыль Canon сократилась на 45,2% Фото: Pixabay

Популярный производитель фотокамер Canon опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2019 года, и они не принесли приятных результатов. В Canon сообщили о падении операционной прибыли на 47,6% с 1 квартала 2018 года на фоне падения продаж камер на 23% за тот же период.

Компания получила доход в размере 7,788 млрд долларов, что представляет собой снижение на 10% по сравнению с прошлом годом. Операционная прибыль упала на 47,6% до 364 млн долларов, а чистая прибыль — на 45,2% до 282 млн долларов.

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Составители отчета отмечают, что на показателях сказалось замедление экономики Китая и не самые благоприятные условия на европейском рынке. В то же время, в США спрос на продукцию Canon оставался высок, а в Японии продолжалось постепенное восстановление.

Доход подразделения, занимающимся фотоаппаратами, объективами и другой фототехникой, снизилось на 17,0%. При этом компания отмечает успех беззеркальных камер EOS R со сменными объективами.

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Тем не менее, прогноз генерального директора Canon Фуджио Митарая предвещает сокращение рынка фотокамер вдвое к 2021 году. По мнение руководителя компании спад будет вызван все более качественными фотокамерами в смартфонах. К примеру, смартфон Huawei P30 Pro уже демонстрирует возможности, которые достигают уровня профессиональных фотоаппаратов.

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Напомним, что ранее Nikon прекращала производство фотокамер. В свою очередь Xiaomi готовит уникальные камеры для селфи.

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