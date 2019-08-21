Смартфоны "выжигают" мозг человека: открытие ученых

Ученые обнаружили, что смартфон негативно влияет на эффективность умственного труда

Во что превращается человек со смартфоном в руках? Фото: Unsplash

Неожиданное открытие относительно влияния смартфонов на человека сделали ученые из Ратгерского университета (Нью-Джерси, США). В новом исследовании ученые решили проверить, как смартфон влияет на человека во время отдыха. Результаты оказались неожиданными: смартфон негативно влияет на эффективность умственного труда. Исследование показало, что отвлекаться на смартфон вредно, из-за этого продуктивность работы мозга не увеличивается, а наоборот снижается.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

В исследовании принимали участие 414 студентов. В качестве теста некоторым из них было предложено составить анаграммы из 20 наборов букв – 10 до перерыва и еще 10 после непродолжительного отдыха.

Участники были разделены на три группы: кто-то решал задачи на бумаге, другие на компьютере, а третьи на смартфоне. Во время перерыва участники второй и третьей групп должны были перейти в интернет-магазин на выданном им гаджете и выбрать там товары на определенную сумму. Чтобы выбор был осознанным, им предлагалось обосновать, почему они добавили в корзину именно такие товары.

Хуже всех справились с составлением анаграммы те, кто решал задачи на смартфоне и отдыхал, не выпуская его из рук. После перерыва на завершение второй части головоломки им в среднем требовалось на 19% больше времени, чем тем, кто использовал бумагу или компьютер. При этом качество выполнения заданий у них оказалось в среднем на 22% ниже.

Ученые пришли к нескольким выводам. Во-первых, смартфоны малопригодны для решения умственных задач, для этих целей лучше подходят компьютеры или даже бумага. Во-вторых, при утомлении смартфоны не помогают мозгу расслабиться и отдохнуть, в результате чего человек не может вернуться к работе с восстановившимися силами. Они связывают это с тем, что взгляд на смартфон вызывает отвлекающие мысли: например, о том, что нужно переключиться на соцсети, посмотреть фотографии, почитать новости, ответить кому-нибудь в переписке и т. п. Сосредоточиться на выполняемом задании при этом очень сложно.

На компьютерах и ноутбуках интересующая пользователя информация может постоянно находиться перед его глазами, что снижает рассеянность и тревогу. У человека не возникает невольного желания переключиться с работы на отвлекающие факторы.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-10 технологических предсказаний к 2025 году. Также мы предрекали, что смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram