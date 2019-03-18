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Смартфоны вызывают ожирение – исследование ученых

Просмотр смартфона во время приема пищи заставляет людей переедать

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:25
Исследователи не рекомендуют смотреть в смартфон при приеме пищи
Исследователи не рекомендуют смотреть в смартфон при приеме пищи
Фото: Business Insider

Полезный гаджет с тонной полезных функций, которым мы пользуемся ежедневно, оказывается не только нам помогает, но и вредит. Последнее исследование ученых показало, что обычный смартфон является причиной ожирения. Результаты опубликованы в журнале Physiology and Behavior.

Как уверяют исследователи, смартфоны вызывают рассеивание внимания, отвлечение человека от чего-либо и концентрацию на том, что происходит на дисплее. Вид потребляемой информации абсолютно не важен, будь то новости, сериалы, подкасты или видео с котиками. Поэтому множество людей используют смартфон при приеме пищи.

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Исследование показало, что люди, которые ели во время использования своего смартфона, потребляли куда больше калорий, чем те, кто этого не делал. "Разрыв" составил до 535 калорий, а это примерно столько же, сколько содержится в одном калорийном Биг-Маке. А если принять во внимание тот факт, что среднестатистическому человеку требуется около 2500 килокалорий в день, то такой "бонус" запросто может приводить к избытку.

Стоит отметить, что похожие изыскания проводились и в отношении телевизоров, компьютеров и игровых приставок – во всех случаях рассеивание внимания имеет связь с увеличением количества потребляемых калорий.

Смотрите также в сюжете о том, какие продукты вызывают наркотическую зависимость:

Напомним, что ранее ученые признали, что использование смартфона вызывает депрессию. У мобильных гаджетов нашлись и другие опасные свойства – они портят осанку и провоцируют появление прыщей

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Источник: AndroidInsider
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