Смартфоны вызывают ожирение – исследование ученых

Просмотр смартфона во время приема пищи заставляет людей переедать

Исследователи не рекомендуют смотреть в смартфон при приеме пищи Фото: Business Insider

Полезный гаджет с тонной полезных функций, которым мы пользуемся ежедневно, оказывается не только нам помогает, но и вредит. Последнее исследование ученых показало, что обычный смартфон является причиной ожирения. Результаты опубликованы в журнале Physiology and Behavior.

Как уверяют исследователи, смартфоны вызывают рассеивание внимания, отвлечение человека от чего-либо и концентрацию на том, что происходит на дисплее. Вид потребляемой информации абсолютно не важен, будь то новости, сериалы, подкасты или видео с котиками. Поэтому множество людей используют смартфон при приеме пищи.

Исследование показало, что люди, которые ели во время использования своего смартфона, потребляли куда больше калорий, чем те, кто этого не делал. "Разрыв" составил до 535 калорий, а это примерно столько же, сколько содержится в одном калорийном Биг-Маке. А если принять во внимание тот факт, что среднестатистическому человеку требуется около 2500 килокалорий в день, то такой "бонус" запросто может приводить к избытку.

Стоит отметить, что похожие изыскания проводились и в отношении телевизоров, компьютеров и игровых приставок – во всех случаях рассеивание внимания имеет связь с увеличением количества потребляемых калорий.

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Напомним, что ранее ученые признали, что использование смартфона вызывает депрессию. У мобильных гаджетов нашлись и другие опасные свойства – они портят осанку и провоцируют появление прыщей.

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