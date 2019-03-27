Смартові новини від Алло: отримай годинник Huawei Watch GT до смартфону Huawei P30 | P30 Pro та преміум-сервіс від Huawei на 3 місяці

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Huawei P30 і Huawei P30 Pro з новими стандартами фотозйомки вже доступний для передзамовлення на allo.ua

26 березня Huawei представив смартфони Huawei P30 і Huawei P30 Pro під час ексклюзивного заходу в Парижі. Сьогодні мобільні пристрої Huawei серії P30 – найпрогресивніші смартфони компанії з інноваційною камерою, яка не поступається за якістю професійним. Камери нових смартфонів оснащені унікальним сенсором Huawei SuperSpectrum, безпрецедентним телеоб'єктивом Huawei SuperZoom, новою ToF-камерою (Time of Flight), а також поліпшеною технологією стабілізації зображення OIS та AIS. З P30 або P30 Pro користувачі можуть створювати неймовірні фотографії та відео в будь-яких умовах.

Смартфон оснащений новою камерою Leica з чотирма камерами, включаючи 40-мегапіксельну основну камеру з сенсором Huawei SuperSpectrum, 20-мегапіксельну ультраширококутну камеру, 8-мегапіксельний телеобєктив, камеру Huawei TоF, а також 32-мегапіксельну фронтальну камеру для зйомки селфі нового рівня.

1/1,7-дюймовий сенсор Huawei SuperSpectrum сприймає світло абсолютно по-новому. Сенсор RYYB SuperSpectrum відрізняється від звичайного фільтра Баєра (RGBG)зелені пікселі замінили жовтими, що забезпечило максимальний діапазон чутливості для Huawei P30 і Huawei P30 Pro ISO 204 800 та ISO 409 600 відповідно. Завдяки цій ключовій зміні в технології сенсорів, а також використанню більших пікселів, Huawei забезпечує неймовірні можливості фото- і відеозйомки для різних сценаріїв і умов освітлення.

Обьєктив Huawei SuperZoom це новий рівень масштабування фотографії для компактних пристроїв. Завдяки конструкції, що нагадує перископ, SuperZoom забезпечує рекордне збільшення: 5-кратне оптичне наближення, 10-кратне гібридне масштабування і 50-кратний цифровий зум. Призма телеоб'єктива вигинає промінь світла під прямим кутом і дає змогу збільшити фокусну відстань, не збільшуючи висоту камери і не змінюючи конструкцію пристрою.

Штучний інтелект (AI) допомагає обєднати всі елементи в єдиний чудовий кадр. При зйомці на фронтальну й основну камери режим Huawei AI HDR+ об'єднує різні фотографії, зняті у швидкій послідовності, для оптимізації переекспонованих або засвічених селфі. Крім того, режим Super Portrait передає на зображенні найдрібніші деталі, такі як пасмо волосся. Він об'єднує дані про глибину різкості, інформацію з сусідніх пікселів і запатентовані алгоритми для створення неймовірних знімків з розмитим фоном і високою деталізацією об'єктів, що виводить портретну зйомку на новий рівень.

Широкий вибір функцій відеозйомки Huawei P30 відкриває нову еру відеографії студійного рівня. Сенсор SuperSpectrum від Huawei пропонує незрівнянну якість зйомки при слабкому освітленні, тому навіть нічні сцени виходять кришталево чистими. Huawei AIS та OIS тепер підтримують стабілізацію для всіх налаштувань відеозапису, в тому числі 4K-відео зі швидкістю 60 кадрів на секунду для отримання щоразу ідеального стабільного результату, в той час як об'єктив SuperZoom дозволяє робити чіткі фотографії великим планом.

6,1-дюймовий Huawei P30 і 6,47-дюймовий Huawei P30 Pro надійдуть у продаж у класичному чорному і двох нових градієнтних кольорах Перловий (Breathing Crystal) і Полярне Сяйво (Aurora), створених завдяки новому технологічному процесу, розробленому Huawei. Дисплей з роздільною здатністю FHD+ (2340x1080) і краплеподібним вирізом забезпечує максимальну площу огляду при естетичному і симетричному вигляді фронтальної панелі.

Старт продажів Huawei P30 і Huawei P30 Pro заплановано на 5 квітня. Рекомендовані роздрібні ціни на нові смартфони Huawei в Україні: Huawei P30 (128 ГБ) – 22 999 грн, Huawei P30 Pro (128 ГБ) 27 999 грн, Huawei P30 Pro (256 ГБ) – 32 999 грн.

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