"Смерть" Android: Huawei представила свою операционную систему

Смартфоны Huawei вместо Android будут работать на собственной HarmonyOS

HarmonyOS должна помочь Huawei противостоять санкциям США Фото: ixbt.com

На конференции Huawei Developer Conference китайский производитель смартфонов официально показал всему миру операционную систему HarmonyOS, о которой было так много слухов последний год. Операционная система HarmonyOS по замыслу Huawei должна будет заменить Android на своих мобильных и смарт-устройствах, чтобы защитить себя от санкций США.

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Ранее ОС от Huawei разработка была известной по двум названиям – HongMeng и KirinOS. HarmonyOS представляет собой "конструктор", в основе которого лежит микроядро, а дополнительные функции могут быть гибко расширены при помощи отдельных модулей. Таким образом мобильная операционная система получается очень компактной, легковесной и быстрой, а кроссплатформенность позволяет ей работать на самых разнообразных устройствах: смартфонах, носимой электронике, умных колонках, смарт-телевизорах и даже на ноутбуках.

Логотип HarmonyOS Фото: ixbt.com

Генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei Ричард Ю отметил, что HarmonyOS "полностью отличается от Android и iOS" из-за своей способности масштабироваться на разных типах устройств.

Презентация HarmonyOS Фото: TechCrunch

Первоочередной задачей для Huawei стоит выпуск HarmonyOS на "умных устройствах", которые появятся на рынке уже в конце этого года, скорее всего речь идет о телевизорах и колонках Honor. Спустя три года ОС портируют на носимые устройства. Правда о смартфонах пока речи не идет.

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019pic.twitter.com/2TD9cgtdG8 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

Чтобы стимулировать HarmonyOS распространение по всему миру, она будет полностью бесплатной и с открытым исходным кодом, чтобы каждый желающий мог ее адаптировать под свои нужды. Первоначально в центре внимания новой операционной системы будет Китай, лишь через некоторое время Huawei планирует распространить её на другие рынки.

Инфографика возможностей HarmonyOS Фото: ITC

Раньше было неясно, будет ли HarmonyOS операционной системой для смартфонов или для устройств интернета вещей. Теперь же стало понятно, что это будет универсальная ОС для обеих категорий устройств.

Что касается Android, то на текущем этапе отказываться от это ОС Huawei не намерена, но на случай возобновления санкций у компании есть рабочий "козырь в рукаве".

Напомним, что ранее рынок смартфонов рухнул из-за Huawei. А в апреле рейтинг лучших смартфонов в мире возглавил "китаец".

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