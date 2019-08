"Смерть" Android: Huawei представила свою операционную систему

Смартфоны Huawei вместо Android будут работать на собственной HarmonyOS

На конференции Huawei Developer Conference китайский производитель смартфонов официально показал всему миру операционную систему HarmonyOS, о которой было так много слухов последний год. Операционная система HarmonyOS по замыслу Huawei должна будет заменить Android на своих мобильных и смарт-устройствах, чтобы защитить себя от санкций США.

Ранее ОС от Huawei разработка была известной по двум названиям – HongMeng и KirinOS. HarmonyOS представляет собой "конструктор", в основе которого лежит микроядро, а дополнительные функции могут быть гибко расширены при помощи отдельных модулей. Таким образом мобильная операционная система получается очень компактной, легковесной и быстрой, а кроссплатформенность позволяет ей работать на самых разнообразных устройствах: смартфонах, носимой электронике, умных колонках, смарт-телевизорах и даже на ноутбуках.

Генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei Ричард Ю отметил, что HarmonyOS "полностью отличается от Android и iOS" из-за своей способности масштабироваться на разных типах устройств.

Первоочередной задачей для Huawei стоит выпуск HarmonyOS на "умных устройствах", которые появятся на рынке уже в конце этого года, скорее всего речь идет о телевизорах и колонках Honor. Спустя три года ОС портируют на носимые устройства. Правда о смартфонах пока речи не идет.

