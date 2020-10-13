Смотрите, как выглядит долгожданный iPhone 12: главные фишки новинки от Apple

Сегодня.Lifestyle пишут о характеристиках, ценах и датах поступления в продажу новых гаджетов

Американская корпорация Apple провела вторую осеннюю презентацию в 2020 году. Компания впервые в своей истории представила сразу четыре модели: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Сегодня.Lifestyle ведут онлайн-трансляцию, а также пишут о характеристиках, ценах, датах поступления в продажу новых гаджетов.

Чем удивят iPhone 12?

iPhone 12 оснащается OLED дисплеем Super Retina XDR и стеклом Ceramic Shield, которое было разработано в сотрудничестве с Corning. Разрешение экрана: 2532х1170. Новые 5G-айфоны дают скорость четыре гигабита в секунду.

Фото: Apple

Особенности: плоские алюминиевые рамки и плоское стекло на фронтальной и тыльной панели. Есть поддержка HDR10. Процессор iPhone 12 – это уже анонсированный ранее A14 Bionic. Он построен по 5-нанометровому технологическому процессу.

В iPhone 12, как и в iPhone 11, используется две камеры: 12-мегапиксельная широкоугольная и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная.

Фото: Apple

Hадикальных нововведений во внешнем виде Phone 12 не произойдет. Пользователи могут рассчитывать на привычный дизайн фронтальной панели с вырезом, в котором спрятаны селфи-камера и датчики системы FaceID. Все они будут поддерживать технологию 5G. Однако инсайдеры отметили, что ни зарядного устройства, ни наушников в комплекте не будет.

Напомним, вечером 13 октября в 20:00 по киевскому времени состоялась уже вторая осенняя презентация новинок от Apple. Из-за пандемии СOVID-19 выход смартфонов нового поколения перенесли почти на месяц.

Название презентации Hi, Speed – это игра слов в английском языке, которая буквально означает "Привет, скорость", но также созвучна с "Высокая скорость". Онлайн-трансляцию из штаб-квартиры Apple Park в калифорнийском Купертино можно посмотреть на официальном YouTube-канале Apple. Сегодня.Lifestyle также вели онлайн-трансляцию.

Первая осеняя презентация Apple состоялась 15 сентября. Тим Кук со своей командой порадовал публику громкими анонсами других гаджетов. Среди новинок оказались новые смарт-часы Apple Watch Series 6 вместе с их дешевой версией Watch SE, два iPad'а (iPad 10,2 и iPad Air), а также новый сервис Appel One, объединяющий в себе все остальные подписки в единую экосистему, которая в итоге обойдется дешевле.

Смотрите также о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:

Все подробности в спецтеме Презентация Apple

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться