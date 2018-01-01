Сны снятся даже насекомым: несколько познавательных фактов о сне

Природа снов до сих пор не изучена до конца, хотя они были предметом интереса ученых с того момента, как появилась наука

Сны видят все. Фото: pixabay

Сны — это проекции наших эмоций, чувств и переживаний. Природа снов до сих пор не изучена до конца, хотя они были предметом интереса ученых с того момента, как появилась наука. Известно, что сны снятся не только людям но и млекопитающим, птицам, рыбам и и даже насекомым.

1. Во время глубокого сна ваше тело парализовано. Возможно, природа предусмотрела такой механизм, чтобы мы не пытались воспроизвести действия, которые нам снятся. Шейные железы вырабатывают гормон, который отвечает за погружение в сон, а нейроны посылают сигналы спинному мозгу, благодаря чему наше тело сначала расслабляется, а потом становится неподвижным.

2. На наш сон влияют внешние раздражители. Наверняка с вами случалось такое: посторонние звуки, которые издает реальность, врываются в ваш сон и каким-либо образом в нем мутируют (Например, приятель кидает вам камни в окно, чтобы разбудить, а вам снится, что это лиса стучит хвостом по вашей голове).

3. Бросившие курить видят более яркие сны. Люди, которые долго курили, а потом расстались с этой привычкой, в один прокуренный голос утверждают, что их сны стали гораздо более насыщенными. Правда, в основном им снится, что они снова взялись за сигарету, и они просыпаются в ужасе, панике и с никотиновым голодом.

4. Сны о чем-то большем. Даже если вам во сне мерещится вполне конкретная лавочка у подъезда, вовсе не факт, что ваш сон — конкретной о ней. Скорее всего, с вами заигрывает ваше бессознательное — оно, как правило, пытается сравнить эту лавочку с чем-то более глубоким и важным, чем кусок дерева. Сны символичны.

5. Не всем снятся цветные сны. Целых 12 % зрячих людей видят только черно-белые сны. Все остальные 88 % награждены возможностью наблюдать цветные сновидения.

6. Нам снятся только те, кого мы знаем. Новая генетическая мутация, найденная пока всего у двух человек, может объяснить, почему некоторые люди спят меньше. Это первые результаты, показывающие непосредственную связь между наследственными факторами (структурой ДНК) и длительностью сна.Открытие сможет помочь при лечении расстройств сна и, возможно, в перспективе позволит создать препарат, позволяющий меньше спать без вреда для здоровья.

Наверняка вы сами неоднократно замечали, что в ваших снах полно незнакомцев и подозревали свое воображение в том, что оно изобретает их самостоятельно. На самом деле, все люди, которых мы видим во сне, встречались нам хоть раз в реальности. Так что тот обглоданный зомби, который гнался за вами половину прошлой ночи, вполне может обладать чертами мужа вашей воспитательницы в яслях.

7. Сновидения предотвращают психоз. Студентов, принявших участие в недавнем бесчеловечном исследовании, будили, как только они начинали смотреть свой первый сон, а потом давали поспать положенные 8 часов. В ближайшие же три дня у подопытных возникли трудности с концентрацией внимания, галлюцинации и раздражительность. Те, кому не мешали спать отведенные 8 часов, чувствовали себя стандартно.

8. Сны снятся всем. В 30-х годах ХХ века американский психолог Килтон Стюарт и английский антрополог Пат Нун исследовали племя темиар сенои, обитающее в малайзийских горах. Учёные описали ритуал: по утрам семья собиралась за завтраком и каждый по очереди от младшего к старшему рассказывал свои сны. Затем начинался процесс обучения. Например, если младший сенои видел во сне монстра, его учили, как позвать в сон старших братьев, чтобы те помогли ему справиться с чудовищем. Если он слышал во сне песню, ему немедленно предлагали её спеть.

Абсолютно всем людям снятся сны, но у мужчин и женщин они разные. Мужчинам, как бы они не старались, чаще снятся другие мужчины, а девушкам — и мужчины, и женщины в одинаковых пропорциях.

9. Мы забываем 90 % своих снов. Через пять минут после пробуждения вы забываете половину своих снов, а через десять — вы помните только 10% приснившегося вам бреда. Страшно предположить, на что были бы похожи уроки химии, вспомни Менделеев всю таблицу, явившуюся к нему во сне.

10. Слепым людям снятся сны. Тем, кто ослеп после рождения, снятся изображения, которые они видели до потери зрения. Людям, которые родились незрячими, тоже снятся сны — как некий набор звуков, запахов и ощущений.

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