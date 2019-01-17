Полезные советы: сочетания клавиш для упрощения работы в Windows
Полезные комбинации для работы в операицонной системе на каждый день
В Windows 10 существует ряд полезных комбинаций клавиш, которые упростят вам ежедневную работу. В этой подборке от издания Business Insider вы узнаете не самые очевидные горячие клавиши, которые также могут пригодиться при работе в этой операционной системе.
WIN+D
Полезное сочетание клавиш, когда необходимо свернуть абсолютно все окна на рабочем столе, чтобы освободить пространство. Альтернативная комбинация Win+M сворачивает все окна, кроме диалоговых, на тот случай, если вы не можете увидеть предупреждение с ошибкой, закрытое активными окнами.
WIN+TAB
Эта комбинация поможет вам увидеть все открытые окна в Windows 10 в минимизированном виде, между которыми вы сможете быстро переключаться. Удобно, если необходимо найти одно окно среди десятков открытых.
CTRL-W
Комбинация закрывает выбранную программу, вкладку в браузере или окно. Больше не нужно никуда тянуться мышкой и отрывать руки от клавиатуры, чтобы выйти из ненужной программы. Для закрытия полноэкранных приложений поможет ALT+F4.
WIN+L
Не забывайте нажимать эти кнопки, когда хотите отлучиться от рабочего места. Сочетание блокирует компьютер и выводит окно ввода пароля. Гораздо быстрее нажать Win+L, чем тянуться мышкой в "Пуск – Завершение работы – Заблокировать".
CTRL+SHIFT+T
Полезная комбинация на тот случай, если вы случайно закрыли вкладку в браузере – она ее вернет.
CTRL-SHIFT-V
Если работаете в Word'е, то эта комбинация поможет вставить любой текст без форматирования – жирный, курсив, а также шрифт будут вставлены под ваш формат текста.
Win+CTRL+D
Эта комбинация клавиш создает новый виртуальный рабочий стол. Сочетание клавиш WIN+CTRL+стрелка влево/вправо позволяет переключаться между ними, а Win+CTRL+F4 полностью закрывает созданный виртуальный рабочий стол.
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