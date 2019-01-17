Полезные советы: сочетания клавиш для упрощения работы в Windows

Полезные комбинации для работы в операицонной системе на каждый день

Используйте клавиатуру в Windows 10 по-максимуму Фото: BestLaptopsWorld.com

В Windows 10 существует ряд полезных комбинаций клавиш, которые упростят вам ежедневную работу. В этой подборке от издания Business Insider вы узнаете не самые очевидные горячие клавиши, которые также могут пригодиться при работе в этой операционной системе.

WIN+D

Полезное сочетание клавиш, когда необходимо свернуть абсолютно все окна на рабочем столе, чтобы освободить пространство. Альтернативная комбинация Win+M сворачивает все окна, кроме диалоговых, на тот случай, если вы не можете увидеть предупреждение с ошибкой, закрытое активными окнами.

WIN+TAB

Эта комбинация поможет вам увидеть все открытые окна в Windows 10 в минимизированном виде, между которыми вы сможете быстро переключаться. Удобно, если необходимо найти одно окно среди десятков открытых.

CTRL-W

Комбинация закрывает выбранную программу, вкладку в браузере или окно. Больше не нужно никуда тянуться мышкой и отрывать руки от клавиатуры, чтобы выйти из ненужной программы. Для закрытия полноэкранных приложений поможет ALT+F4.

WIN+L

Не забывайте нажимать эти кнопки, когда хотите отлучиться от рабочего места. Сочетание блокирует компьютер и выводит окно ввода пароля. Гораздо быстрее нажать Win+L, чем тянуться мышкой в "Пуск – Завершение работы – Заблокировать".

CTRL+SHIFT+T

Полезная комбинация на тот случай, если вы случайно закрыли вкладку в браузере – она ее вернет.

CTRL-SHIFT-V

Если работаете в Word'е, то эта комбинация поможет вставить любой текст без форматирования – жирный, курсив, а также шрифт будут вставлены под ваш формат текста.

Win+CTRL+D

Эта комбинация клавиш создает новый виртуальный рабочий стол. Сочетание клавиш WIN+CTRL+стрелка влево/вправо позволяет переключаться между ними, а Win+CTRL+F4 полностью закрывает созданный виртуальный рабочий стол.

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